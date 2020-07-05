▲ 【港區國安法】日媒：日本認為制裁中國不現實 欲不緊跟美

港區國安法的訂立，演變為西方與中國的激烈角力。但日本傳媒報道，日本政府對是否針對港區國安法制裁中國，持守審慎態度，認為對中國制裁並不現實，原因擔心可能導致兩國關係惡化，影響日本經濟；日方決定在制裁中國的問題上，與美國保持距離。

共同社引述日本政府消息人士指，對中國作出制裁，做法並不現實，稱「日中關係轉冷，日本經濟將受嚴重影響」。

「日中關係轉冷 日本經濟將受嚴重影響」

首相官邸相關人士也強調，事實上，除美國以外，各國對制裁中國的態度，稱不上積極；據分析，首相安倍晉三也持謹慎姿態。

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日本政府目前對華的工作重點，是先關注美方的反應。官房長官菅義偉在3日的記者會上被問到日本發動制裁的可能性時，僅回答稱「將與包括美國在內的相關國家合作，要求中國採取恰當應對」。

但報道補充，儘管日本對是否制裁中國採取保守態度，但從國際形勢的角度看，日本不會把制裁這一選項排除。具體而言，日本仍會繼續研究，限制向中國當局人士發放簽證等措施。

在與各國的合作方面，包括日美在內的七國集團（G7）能否一致發出更強硬的訊息，成為日本的關注點之一。面向擬8月下旬至9月初在美國舉行的G7峰會，日本政府將與參加國開展協調。

G7外長6月中旬發表聯合聲明對中國訂立港區國安法，表示嚴重關切，但沒能阻止香港國安法的施行。

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責任編輯：鄧國強

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