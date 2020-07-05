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【華為5G】英擬今年內淘汰華為5G設備　因美封殺增風險

國情動向 15:17 2020/07/05

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美國加緊圍堵華為之際，英國《每日電訊報》報道，英國政府據報基於安全理由，計劃在年內淘汰華為參與該國5G網絡建設，或最快在6個月後停止裝設新的華為設備。

《每日電訊報》4日報道，情報機關政府通信總部（GCHQ）旗下的國家網絡安全中心將於本周向首相約翰遜提交報告，報告指美國制裁華為，禁止它使用美國科技，將導致華為轉用更為「不可靠」的技術，可能令英國無法控制風險。

【華為5G】英首相改變口徑 首稱華為是「潛在敵國供應商」

【港區國安法】反制國安法第二招？約翰遜暗示或報復華為5G

文化大臣杜永敦也會最快本周內，向首相提出的正式建議，會包括國家網絡安全中心的最新評估。

美國政府上月底將華為列為「國家安全威脅」，禁止電信商使用政府資金向華為採購，或維修華為所生產的設備，英國政府通訊總部則對華為進行緊急審查。

憂華為遭美封殺後　轉用更不可靠零件

面對美國制裁及港區國安法通過，首相約翰遜上周受訪時，曾暗示華為是潛在敵國供應商（ potentially hostile state vendors），稱不希望英國的國家基礎設施有被控制風險，故要仔細考慮。

今年年初，約翰遜曾宣佈該國將繼續使用華為 5G 技術，只限制華為不可參與核心設備及佔據超過英國35% 5G網絡市場，但決定受執政保守黨質疑，而民眾亦因新冠肺炎疫情而對中國反感。

【華為5G】華為中興被美國列作國家安全威脅 英國稱最終不會用華為5G

【華為5G】欲破美圍堵 華為據報力促日本通訊商採用其5G產品

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責任編輯：鄧國強

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