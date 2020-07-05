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【中美5G角力】CNN：美欲斷晶片供應　華為5G設備生產明年恐停頓？

國情動向 16:55 2020/07/05

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【中美5G角力】CNN：美欲斷晶片供應　華為5G設備生產明年恐停頓？

中美5G角力升級，但華為去年在取得5G網絡合約方面仍攻城掠地，營收成績亮麗，但CNN今天報道，今年開始華為可能將面臨巨大壓力，除了西方國家口徑趨於一致以外，美國對華為的新封殺令，更可能直接打擊5G網絡設備生產能力，讓華為對今年將很「艱難」的預測成為事實。

針對CNN的報道，華為發言人表示，「我們繼續獲得客戶的支持」。

華為：我們繼續獲得客戶的支持

美國政府在今年5月新推出的制裁中，不再保證包含台積電在內，所有使用美國設備的半導體廠商一定能供貨華為，投行傑富瑞（Jefferies）分析師Edison Lee指出，此禁令讓華為5G陷入「嚴重的危險境地中」（grave danger），因為沒有晶片（又稱芯片）的話，華為5G設備將難以建置。

Edison Lee預測，只要制裁不變、中美關係緊張不能緩解，「我認為華為從明年初開始停止供應5G設備的風險很大」。

智庫新美國安全中心（CNAS）研究員尼切（Carisa Nietsche）也稱，歐洲的「風向」正開始改變，原因就包含電信商擔憂，華為最終將因制裁而無法履行5G網絡設備的合約。

環球政治風向　加重華為壓力？

除了關鍵的5G設備問題之外，報道指出，最近一系列議題的發酵，也無形中加劇華為的壓力，諸如歐盟還開始關注與中國貿易不平衡、受補貼中企收購歐企、乃至中印邊境衝突等。

尼切表示，目前英國的討論，及德國開始審視華為數據活動，都在表明這些國家非常可能的，至少會把華為排除在核心領域之外；印度智庫Gateway House分析師Chaitanya Giri也稱，民主大國口徑將開始趨於一致，因為他們知道真正的風險在哪裡。

責任編輯：鄧國強

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