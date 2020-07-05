【中印衝突】莫迪赴邊境強調擴張主義者終將滅亡 胡錫進諷作秀

中印上月在邊境地區發生數十年來最嚴重衝突，印度總理莫迪（Narendra Modi）上周五（3日）到訪邊境，和部隊進行交流。莫迪強調，擴張主義的時代已經結束，擴張主義者最終都走向滅亡，有報道認為是暗示中國。不過，內地官媒環球時報總編輯胡錫進則認為，莫迪此次邊境之行是作秀，並喊話「別惹解放軍」。

莫迪暗示印度不畏戰？

綜合國際亞洲新聞社（ANI）、印度人報（The Hindu）等印度媒體報道，莫迪在發表談話時強調，擴張的時代已經結束，現在是發展和公開競爭的時代，發展才是未來。他說，上個世紀，許多國家採取擴張主義，威脅世界和平，擴張的年代成為讓人類遭受苦難的年代。

莫迪特別指出，歷史證明，擴張主義最終走向滅亡，或是丟臉地撤退。

他重申，印度不會在捍衛領土的對抗中退縮，勇敢和勇氣是建立和平的基本原則。為了世界的發展，原則上所有人都該接受和平與和睦，「但我們也知道，懦弱者永遠無法實現和平」。

莫迪引述印度教內容表示，印度人生性如此，當向吹奏笛子的「黑天」（Krishna）祈禱時，也向揮舞著「善見神輪」（Sudarshana Chakra）兵器的毗濕奴（Vishnu）祈禱。

報道指出，莫迪上述談話，似乎向中國暗示，印度可以選擇和平，但也可與擴張主義者一戰。

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他並向駐紮在拉達克的士兵致敬，稱讚這些士兵是「祖國的盾牌」，勇氣比駐紮地的高度還高，手臂則像周圍山脈一樣堅強，士兵的信心、決心和信念像這裡的山峰一樣堅不可摧。

胡錫進：莫迪是作秀 別惹解放軍

另一邊廂，內地官媒環球時報總編輯胡錫進則認為，莫迪此次邊境之行是作秀。

胡錫進4日在推特（Twitter）上發文稱，「我很理解莫迪總理需要去邊境作作秀，說一些硬話。不過請悄悄對印度邊防軍講一下您所了解的比印度強大得多的中國，吿誡他們別惹解放軍，因為他們真的不是解放軍的對手。」

胡錫進之後再在微博轉述自己在推特的言論，並稱他認為，「印度的極端民族主義勢力需要從我這樣的推特中得到他們必須了解的真實信息。」

此前，中印雙方已舉行過三次軍長級會議，惟邊境緊張事態仍未平息。

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