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【港區國安法】彭博社：特朗普正考慮兩至三項對華行動 短期內或公布

國情動向 17:33 2020/07/05

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美國總統特朗普仍未簽署《香港自治法案》，但彭博社引述消息指，他可能在短時間內公布採取兩至三項針對中國的行動。

美國國會通過的《香港自治法案》仍在等候特朗普簽署之際，彭博社引述一名華府官員報道，特朗普正考慮對中方採取兩、三項行動，並很可能在幾日內公布，但該官員無披露詳情。

《香港自治法案》待特朗普簽署

港區國安法6月30日晚刊憲生效後，美國參眾兩院相繼通過《香港自治法案》，法案可制裁美國認為損害香港自治的中國官員，以及在知情下與其有業務往來的金融機構等。

白宮尚未回應特朗普是否支持立法。特朗普將有十天時間考慮簽署或提出反對，否則法案會在十日後自動生效。

有份提出法案的共和黨籍參議員圖米（Pat Toomey）認為，特朗普毫無疑問會簽署法案，亦有信心法案會妥善實施。

中國全國人大外事委員會、全國政協外事委員會早先分別發聲明，對此堅決反對並予以強烈譴責，批評此舉嚴重違反國際法和國際關係基本準則，強烈敦促美國立即停止以任何方式干涉中國內政；若美方一意孤行，中方必將採一切必要措施堅決回應。

聲明強調，中國政府治理香港的法律依據是中國憲法和香港《基本法》，不是《中英聯合聲明》。香港回歸後，中國政府在《中英聯合聲明》中宣示的對港方針政策均已納入香港基本法，得到全面有效實施，根本不存在中方違反「國際義務」的問題。

再批中國瞞疫 要求負責任

另外，特朗普在白宮慶祝獨立日活動上發表演說，指相信年底前會研發出新型冠狀病毒的治療方法或疫苗；又再次將疫情爆發的責任歸咎中國。他稱中國的欺騙和隱瞞，令病毒散播至全球189個國家，中國必須為此負上全部責任。

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