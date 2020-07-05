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【BNO】胡錫進：英國這般國情　怎會好心收留香港人？（有片）

國情動向 18:49 2020/07/05

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【BNO】胡錫進：英國這般國情　怎會好心收留香港人？

港區國安法演變為中國與英國間的激烈中英角力，美國外相藍韜文日前宣布，英國將修定BNO規定，讓港人最快可以持BNO居英6年後，取得英國國籍。環球時報總編輯胡錫進撰文評論BNO新政時，質疑英國一直不喜歡外來移民，「怎麽可能好心收留香港人入籍」？

胡錫進在其微信公號「胡錫進觀察」發表題為「英國這國情，怎麽可能好心收留香港人入籍」的文章指出，美國通過「香港自治法案」，回應港區國安法後；但歐洲總體上採取現實主義的態度，沒有跟隨美國、威脅參與制裁中國。

胡錫進：英國社會本質上不歡迎移民

當中，只有英國「有些特別」，約翰遜政府1日宣布，英國將給持有英國國民（海外）護照BNO的香港人，一條新的移居英國之路，使他們可以在英國居住和工作，最快6年取得居英權。

英國外交大臣藍韜文進一步交代詳情說，港人透過BNO申請成爲英國公民，申請人數無上限。

【港區國安法】居留5年最快6年入籍　英向300萬BNO合資格港人提供入籍途徑

【國安法．BNO】英外相交代BNO新權利：開放便捷申請 人數不設上限

惟胡錫進在文中質疑，英方這做法「聽上去這挺不錯的」，但是否可行卻存疑：

去英國找工作，那麽容易？英國需要低端勞動力，想去英國的香港人都是想打入白領階層。對他們來說，光有英國公民身份有什麽用？更何況在成爲英國公民前還有五六年的不確定性。

胡錫進更指，「更重要的是，英國社會從本質上說不歡迎移民，英國脫歐的重要原因之一，就是嫌歐盟的外來移民太多了，他們搶了英國人自己的工作」。

幫香港人入籍是面子，而減少移民是裏子，香港人難道不清楚，現在已經不是移民的黃金時代了。

他強調，中國官方對英國擴BNO權利的做法，表達了堅決反對，「英國的表演構成了挑釁，任何國家在這種情況下都必然做出抵制的反應」。

【港區國安法】英外相：中國若阻BNO港人離開　英國可以做的不多

【國安法.BNO】英國民調：逾六成受訪者　贊成助BNO香港人定居英國

但是說實話，英國此舉對中國社會不產生任何壓力，中國公衆從來就不反對西方國家對中國「政治移民」的接收。要老胡說，還等什麽五六年，英國直接給BNO持有者英國的公民身份不就得了。它願意演向香港居民張開懷抱的戲，不妨就演得更徹底些。

值得注意是，中國外交部已多次反駁英國擴大BNO權利的做法。中國外交部發言人趙立堅稍早前表示，所有香港中國同胞，包括持有BNO者，都是中國公民；香港回歸前，英方曾明確承諾不給予BNO旅行證件持有者在英居留權，英方今次是嚴重違背自身承諾、嚴重違反國際法和國際關係基本準則，中方保留做出進一步反應的權利，由此造成的一切後果由英方承擔。

中國駐英國大使館發言人上周四（2日）也回應，反對英國今次舉動，會保留採取相應措施的權利。

胡錫進觀察視頻版

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責任編輯：鄧國強

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