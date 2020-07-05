內地現新型豬流感病毒 中疾控：尚不具備有效人傳人的能力

中國研究人員發現一種新型豬流感，並稱若突變可能人傳人，引發外界緊張。中國疾控中心對此表示，綜合分析後認為，新型豬流感病毒尚不具備有效人傳人的能力，並沒有增加流感大流行的風險，沒有即刻的公共衛生威脅。

中疾控：無即時公共衛生威脅

北京日報報道，美國「國家科學院學報」（PNAS）6月底刊登中國疾病預防中心科學家所做的研究，在中國豬隻體內發現新型豬流感G4。G4是從2009年大流行的H1N1病毒株基因演變而來，且這種新型豬流感已變得對人體更具傳染力，有必要加以密切關注，以免演變為「大流行的病毒」。

中國疾控中心近日結合論文研究結果、前期研究基礎和中國流感監測數據綜合分析表示，G4病毒能結合人類流感病毒受體、能夠在雪貂間通過飛沫傳播，包括G4病毒在內的EA-H1N1豬流感病毒偶可感染人類，但尚不具備有效人傳人的能力。

報道說，早在1979年，科學家從比利時的豬群中首次分離到歐亞類禽H1N1豬流感病毒，是目前在豬群中流行的優勢毒株，尚未發現其在人與人之間直接有效傳播的證據。

報道表示，甲型流感病毒宿主範圍廣，容易發生基因重配和突變，導致流感大流行的發生。但目前人類的技術手段尚不能預測，新型流感病毒何時、從何地開始、以何種形式引發流感大流行。

責任編輯：尹航

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