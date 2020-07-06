【中美角力】京智囊提準備與美鬥爭全面升級  中美硬碰無可避免

中共中聯部前副部長周力日前發表文章，指中國要主動準備應對外部環境惡化，中國應做好六大準備。其中兩點是與中美關係直接相關，包括「要做好中美關係惡化加劇、鬥爭全面升級的準備」，他表示，必須有「脫鉤最終難以避免的清醒認識」。

中美關係自新冠肺炎疫情後插水而下，港區國安法推行後，中美可調和空間進一步縮窄，美國在大選議題拉扯下，相信總統特朗普不久即會推出制裁措施；中國已在香港落實港區國安法，沒有後退的路，因此，從周力發表的文章可以看出，中國準備與美打一場硬仗。

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周力是中共中央對外聯絡部前副部長、中國人民大學重陽金融研究院高級研究員，這篇文章的刪減版6月22日刊登於「中國社會科學報」，7月3日「環球時報」轉載全文版。

有關中國要做好外部環境惡化六大準備，周力提首個就是「做好中美關係惡化加劇、鬥爭全面升級的準備」。

他舉出過去半年來美國的舉措，包括對華為及其子公司增加新的刑事指控；將5家中國媒體定義為「外國政府職能部門」；簽署「台北法案」；派軍艦到台海、南海；將新冠病毒稱為「中國病毒」並試圖寫入安理會決議；聲言要扣押中國購買的美國國債作為賠償；白宮發布對美國對中國的戰略方針；將「2020年維吾爾人權政策法案」簽署成法等。

他說，中國必須有「脫鉤」最終難以避免的清醒認識。不可低估美國「全方位多領域遞進性」的打壓，當前尤其要防範美方對中國追責索賠的風險。

另一個準備是，做好擺脫美元霸權、逐步實現人民幣與美元脫鉤的準備。

周力指，美國持續量化寬鬆，對中國持有美元的公司和個人形成資產稀釋的風險；美國控制著國際支付清算的主要通道，即環球銀行金融電信協會系統（SWIFT），而和中國有能源合作的國家如俄羅斯和伊朗，承受美方制裁壓力，進行國際結算的路徑受阻，也因此對中國形成重大風險。

他說，中國必須加快人民幣國際化的步伐，加快推動更大範圍和更大規模的人民幣跨境支付、清算安排等。

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事實上，周力一文還沒有將港區國安法因素計算在內。然而，周力曾任中央對外聯絡部長，其文章反映了中央高層一定意向。在美國對中國發動貿易戰之後，中央曾有「不對抗、不打冷戰、按步伐開放、國家核心利益不退讓」的策略，該退讓的讓，換取戰略機遇期。目的就是要盡力將中美關係拉回正軌、防範滑向更壞局面，傷及中美乃至全球經濟。

但是，經過新冠肺炎疫情及港區國安法後，中美關係不但不能回來從前，最大可能是進一步插水，中國對美策略也隨之而變，既然退讓也不能調和，則演變成「狹路相逢勇者勝」的格局。處於中美角力前沿的香港，對此雖然無奈，但同樣必須有足夠準備。

本報記者：高青

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