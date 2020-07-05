▲ 【BNO】譚耀宗稱BNO不只是英國內政 一文看爭議來龍去脈

英國首相約翰遜宣布，將為BNO香港人提供申請居英權途徑，中方對此強烈反對。BBC記者訪問全國人大常委譚耀宗時，質疑中方干預英國內政；但譚耀宗反駁，指英方擴大BNO權利違中英共識、兩國備忘錄，事件並非與中國無關。中英這場BNO之爭，究竟從何說起？

約翰遜（Boris Johnson）日前稱計劃擴大BNO權利，讓香港人可赴英居留超過6個月並工作，最快在6年入籍英國。中國外交部隨後措詞強硬回應，暗示中方可能對英國報復。

BNO擴權 譚耀宗：非跟中國沒有關係

BBC日前訪問來自香港的全國人大常委譚耀宗時，BBC記者問道，「你認不認同有關BNO的事情是英國內政？為甚麼會變成干涉中國內政」？

【港區國安法】居留5年最快6年入籍 英向300萬BNO合資格港人提供入籍途徑

【國安法．BNO】英外相交代BNO新權利：開放便捷申請 人數不設上限

譚耀宗回答時質疑BBC記者不了解BNO的背景，強調中英兩國曾就BNO問題有協議、有共識、有備忘錄；而且，BNO擴權的對象是香港人，香港人就是中國人，香港是中國的領土，所以並非跟中國沒有關係。

他強調，中方已表明，BNO擴權的做法破壞了當年中英的備忘錄，這是外交上層面的事。

譚耀宗所說中英之間的協議、共識和備忘錄，相信是指附於《中英聯合聲明》的一份中英互換備忘錄，本文至今仍載於香港特區政府等官方網站https://www.cmab.gov.hk/tc/issues/jd6.htm。

其中，英方（中譯本）寫道：

1997年7月1日起，不再是英國屬土公民，但將有資格保留某種適當地位，使其可繼續使用聯合王國政府簽發的護照，而不賦予在聯合王國的居留權。

中方寫道：

考慮到香港的歷史背景和現實情況，中華人民共和國政府主管部門自一九九七年七月一日起，允許原被稱為「英國屬土公民」的香港中國公民使用由聯合王國政府簽發的旅行證件去其他國家和地區旅行。 ﻿上述中國公民在香港特別行政區和中華人民共和國其他地區不得因其持有上述英國旅行證件而享受英國的領事保護的權利。

【BNO】胡錫進：英國這般國情 怎會好心收留香港人？（有片）

【BNO懶人包】港人坐6年BNO「移民監」 在英國有和沒有什麼社會福利？

根據這份備忘錄，中英當年同意BNO只是旅遊證件，英方不能據此給香港人居英權；因此，英方如直接給BNO香港人英國居留權，將會違反這份備忘錄的內容。

備忘曾說 BNO只是旅遊證件

而現時，約翰遜政府的方案，是容許BNO持有人免簽證逗留期，由現時6個月延長至5年，期間可在英工作；在居留5年後，可申請定居身份（settled status），一年後申請入籍成為英國公民（citizen）。

英方這種不直接給香港人居英權，而只是「搭路」為香港人申請入籍提供途徑，英方是否有違中英聯合聲明附近備忘錄，相信是眼下中英激烈爭論的焦點。

【BNO】絕望真相？港人4口家持BNO居英 6年開支至少485萬港元

【港區國安法】外交部譴責英國為BNO提供入籍路徑 保留反應權利

【港區國安法】英外相：中國若阻BNO港人離開 英國可以做的不多

【國安法. BNO】英國更新對港旅遊建議 稱被拘捕或驅逐出境風險增加

責任編輯：鄧國強

【港區國安法】跟進最新消息，各方反應

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道