【中澳關係】外交衝突勸退華留學生？教育界舉牌：澳洲歡迎你

繼中國曾向留學生和遊客發出預警，籲民眾謹慎考慮赴澳之後，澳洲有商界領袖連同多名大學高層響應網上活動，高舉表示「澳洲歡迎你」的標語，並將透過微博及微信宣傳。這場運動希望彌補澳洲對華政治動盪所造成的損害，並向潛在的遊客和學生保證澳洲的安全和熱情。

多所高校和酒店響應活動

多人近日在推特（Twitter）上，發布手持標語的照片，並配上「澳洲歡迎你」的主題標籤（#AustraliaWelcomesYou）。據《雪梨晨鋒報》，該活動由中國澳洲論壇協調，還涉及中國澳洲商業委員會，悉尼大學，新南威爾士大學和悉尼科技大學。大型酒店集團雅高（Accor）集團和凱悅（Hyatt）酒店集團可能會參加，墨爾本大學也被邀請加入。

該活動面向中國觀眾，之後還將使用微博和微信等社交網絡傳播「澳洲歡迎你」的信息。澳洲華人論壇主席Jason Yat-Sen Li說，舉辦活動的目的是希望在政治紛爭中發出普通人的聲音。

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中澳商業理事會主席奧爾森（David Olsson）表示，儘管存在政治和外交問題，他仍然相信中澳關係是牢固的。他說：「我們需要做一些工作來解決這些問題」 ，「我們不能低估社交媒體的影響。我們要走在前列」。

自澳洲呼籲調查中國疫情，再加上近期澳洲在港區國安法上的表態，中澳關係持續緊張。中國文化和旅遊部上月曾發公告稱，受新冠肺炎疫情影響，澳洲對華人與亞裔的種族歧視言行及暴力行為明顯增加，提醒中國遊客提高安全防範意識，切勿前往澳洲旅遊。教育部亦於同月發布留學預警，提醒留學生做好風險評估，謹慎選擇赴澳洲或返回澳洲學習。

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