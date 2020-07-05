  • 30°C
香港時間 : 2020705日 (日) 22:32
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 北京疫情 新冠肺炎 中美角力 港區國安法 中國經濟 中印衝突 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【BNO】沒有無緣無故的愛？專家解讀BNO擴權背後

社會熱點 21:35 2020/07/05

分享：

【BNO】沒有無緣無故的愛？專家解讀BNO擴權背後

港區國安法的訂立、演變為激烈中英角力之際，英國約翰遜政府計劃擴大香港人持BNO的權利，最快可居英6年後成為英國公民。英國倫敦政治經濟學院政治系導師丁宏量認為，英國今次做法較原本預期寬鬆，估計原因是英國政府希望可以透過香港移民，填補脫歐後部分工種出現的勞動人口短缺問題。

約翰遜（Johnson Boris）早前宣布，會著手修訂法例，為英國國民海外護照BNO持有人，鋪設成為英國公民的途徑；BNO持有人在英國逗留時限由半年延長至5年，期間可留英工作，之後可申請定居、最快6年入籍英國。

英國脫歐後  需要補充勞動力

英國倫敦政治經濟學院政治系導師丁宏量日前接受媒體訪問持指，今次BNO政策調整獲得英國朝野一致共識，估計落實只是時間問題。

對於英國社會是否接納香港移民，丁宏量指，英國現時的民意與80年代已經不同，當年英國失業率高企，所以不希望接收超過300萬的BNO持有人，但今日英國人的文化已改變，加上面對脫歐後的勞動人口短缺問題，所以對接受香港移民的支持度增加。

【BNO】譚耀宗稱BNO不只是英國內政　一文看爭議來龍去脈　

【BNO】胡錫進：英國這般國情　怎會好心收留香港人？（有片）

事實上此前有報道指出，目前大約有320萬歐盟公民申請留在英國，他們在英從事各行各業；但英國脫歐後，未來可能失去大量來自波蘭、羅馬尼亞等東歐的歐盟國家低技術勞工。

英國當地的食品與飲料聯合會稍早前也表示，他們擔心麵包製作、肉類加工、奶酪生產等食品行業會出現人手不足。

食品等許多行業  將失去來自東歐的工人

另外，也有報道指，英國的護理及裝修等行業，也可能面對人手不足問題。蘇格蘭首席大臣、蘇格蘭民族黨領袖斯特金（Nicola Sturgeon）警告，當地可能出現勞動力短缺的問題。

對於英國的BNO擴權做法又是否違反《中英聯合聲明》，丁宏量認為，英方的立場是中方先違反聲明內容，英方才以此方法落實他們對港人的道德責任。

但要注意是，中方已多次強調，隨著香港1997年回歸，英國對香港已無何責任，並反對外國干預中國內政。

【BNO】絕望真相？港人4口家持BNO居英　6年開支至少485萬港元

【BNO懶人包】港人坐6年BNO「移民監」 在英國有和沒有什麼社會福利？

【港區國安法】外交部譴責英國為BNO提供入籍路徑  保留反應權利

【港區國安法】英擬給BNO香港人入籍途徑　中國駐英使館暗示反制

【港區國安法】居留5年最快6年入籍　英向300萬BNO合資格港人提供入籍途徑

【國安法．BNO】英外相交代BNO新權利：開放便捷申請 人數不設上限

【BNO懶人包】關於BNO六件大事 可在英居住及工作（附續領須知）

責任編輯：鄧國強

【港區國安法】跟進最新消息，各方反應

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

相關文章

【港區國安法】居留5年最快6年入籍　英向300萬BNO合資格港人提供入籍途徑
2020/07/02
【港區國安法】居留5年最快6年入籍　英向300萬BNO合資格港人提供入籍途徑
【港區國安法】英擬給BNO香港人入籍途徑　中國駐英使館暗示反制
2020/07/02
【港區國安法】英擬給BNO香港人入籍途徑　中國駐英使館暗示反制
【港區國安法】英外相：中國若阻BNO港人離開　英國可以做的不多
2020/07/03
【港區國安法】英外相：中國若阻BNO港人離開　英國可以做的不多
【港區國安法】外交部譴責英國為BNO提供入籍路徑 保留反應權利
2020/07/02
【港區國安法】外交部譴責英國為BNO提供入籍路徑 保留反應權利
【國安法.BNO】英國民調：逾六成受訪者　贊成助BNO香港人定居英國
2020/07/04
【國安法.BNO】英國民調：逾六成受訪者　贊成助BNO香港人定居英國
移民 一國兩制 政治 內政 失業 護理 人口 經濟 倫敦 羅馬

下一篇文章

內地現新型豬流感病毒 中疾控：尚不具備有效人傳人的能力
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【BNO懶人包】港人坐6年BNO「移民監」 在英國有和沒有什麼社會福利？
【BNO懶人包】港人坐6年BNO「移民監」 在英國有和沒有什麼社會福利？
【長江三峽大壩】暴雨停不了三峽大壩洩洪　武漢高度戒備（直擊畫面）
【長江三峽大壩】暴雨停不了三峽大壩洩洪　武漢高度戒備（直擊畫面）
【長江三峽大壩】直擊重慶恐怖泥石流　長江一號洪峰恐近日殺到（附直擊片段）
【長江三峽大壩】直擊重慶恐怖泥石流　長江一號洪峰恐近日殺到（附直擊片段）
【BNO】絕望真相？港人4口家持BNO居英　6年開支至少485萬港元
【BNO】絕望真相？港人4口家持BNO居英　6年開支至少485萬港元
【新冠肺炎】台灣宣布部份港澳及外籍人士 入境免提供核酸檢測證明
【新冠肺炎】台灣宣布部份港澳及外籍人士 入境免提供核酸檢測證明
【長江三峽大壩】暴雨不停重慶再告急 官方暗示洪水恐浸到4樓？（有片）
【長江三峽大壩】暴雨不停重慶再告急 官方暗示洪水恐浸到4樓？（有片）