【BNO】沒有無緣無故的愛？專家解讀BNO擴權背後

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港區國安法的訂立、演變為激烈中英角力之際，英國約翰遜政府計劃擴大香港人持BNO的權利，最快可居英6年後成為英國公民。英國倫敦政治經濟學院政治系導師丁宏量認為，英國今次做法較原本預期寬鬆，估計原因是英國政府希望可以透過香港移民，填補脫歐後部分工種出現的勞動人口短缺問題。

約翰遜（Johnson Boris）早前宣布，會著手修訂法例，為英國國民海外護照BNO持有人，鋪設成為英國公民的途徑；BNO持有人在英國逗留時限由半年延長至5年，期間可留英工作，之後可申請定居、最快6年入籍英國。

英國脫歐後 需要補充勞動力

英國倫敦政治經濟學院政治系導師丁宏量日前接受媒體訪問持指，今次BNO政策調整獲得英國朝野一致共識，估計落實只是時間問題。

對於英國社會是否接納香港移民，丁宏量指，英國現時的民意與80年代已經不同，當年英國失業率高企，所以不希望接收超過300萬的BNO持有人，但今日英國人的文化已改變，加上面對脫歐後的勞動人口短缺問題，所以對接受香港移民的支持度增加。

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事實上此前有報道指出，目前大約有320萬歐盟公民申請留在英國，他們在英從事各行各業；但英國脫歐後，未來可能失去大量來自波蘭、羅馬尼亞等東歐的歐盟國家低技術勞工。

英國當地的食品與飲料聯合會稍早前也表示，他們擔心麵包製作、肉類加工、奶酪生產等食品行業會出現人手不足。

食品等許多行業 將失去來自東歐的工人

另外，也有報道指，英國的護理及裝修等行業，也可能面對人手不足問題。蘇格蘭首席大臣、蘇格蘭民族黨領袖斯特金（Nicola Sturgeon）警告，當地可能出現勞動力短缺的問題。

對於英國的BNO擴權做法又是否違反《中英聯合聲明》，丁宏量認為，英方的立場是中方先違反聲明內容，英方才以此方法落實他們對港人的道德責任。

但要注意是，中方已多次強調，隨著香港1997年回歸，英國對香港已無何責任，並反對外國干預中國內政。

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責任編輯：鄧國強

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