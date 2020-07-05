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【長江三峽大壩】直擊十萬火急！臨盆被困洪水　雲南婦輪胎漂浮產子（有片）

社會熱點 23:19 2020/07/05

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【長江暴雨】十萬火急！臨盆被洪水圍困  雲南婦輪胎漂浮產子（附央視報道片段）

長江中上游暴雨不斷，造成連日水災。雲南鎮雄日前有一名臨盆的產婦在送往醫院途中被洪水圍困；情勢危急下，醫生和鄰居只能緊急用輪胎組成的皮筏當床，讓產婦在水上產下嬰兒，所幸最後母子均安。而新生兒據稱取名「水生」。

據央視報道，臨河而建的鎮雄縣伍德鎮上月30日受暴雨侵襲，洪水漫過河堤，淹沒公路並湧入房屋，鎮上「一片汪洋」，積水最深達到了3米，交通電力網絡中斷。

【長江三峽大壩】暴雨不停重慶再告急 官方暗示洪水恐浸到4樓？（有片）

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鎮上一名產婦出現胎膜早破等高危現象，急需從鎮上的衛生院轉運到縣城救治。但由於道路積水嚴重，從縣城趕來的救護車無法抵達衛生院，只能停留在不到一公里外的大橋旁。

為了將產婦轉移到救護車上，在沒有船的情況下，有人提議用輪胎綁成的「皮筏」轉運，巡邏隊隊員和熱心群眾把擔架綁在1.5米寬的輪胎內膽上，讓產婦能夠平躺，然後在水中推行，醫生也在一旁監察產婦狀況。

雖然衛生院到救護車的距離不遠，但眾人在洪水中寸步難行，推了20多分鐘才行進了500米。洪水一度淹沒在水中推行的人，大家只能一邊遊一邊推。晚上7時左右，產婦在水上轉運過程中出現了分娩跡象，隨同醫生立即幫她接生。

兒子取名「水生」

最終該產婦在輪胎「皮笩」上順利分娩，誕下一名男嬰，母子送院後情況良好。為了紀念這一驚險的過程，產婦為孩子取名「水生」。

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而南方持續降雨，中央氣象局周日（5日）上午10時提高暴雨警示級別為黃色，並提高應對措施級別，從重大氣象災害暴雨四級應急響應（一般自然災害）提升為三級（較大自然災害）。

內地預警燈號分四級，分別以藍色、黃色、橙色和紅色表示；災害的應對措施（應急響應）級別同為四級。

責任編輯：鄧國強

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