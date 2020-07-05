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【南方暴雨】長江中下游告急 湖南洞庭湖858公里堤防水位超警戒

社會熱點 23:19 2020/07/05

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內地南方暴雨持續，長江中下游一帶和支流水位持續上漲，其中湖北監利至江蘇江陰江段未來幾天將全面超過警戒水位。而湖南洞庭湖防汛形勢嚴峻，已有858公里堤防的水位超警戒。

監利至江陰江段將全面超過警戒水位

新華社報道，受持續強降雨影響，洞庭湖和鄱陽湖的兩湖水系及長江中下游幹流區間來水明顯增加。水文部門預計，監利至江陰江段未來幾天將全面超過警戒水位，最大超警幅度在0.5米至1.0米左右。

在洞庭湖區，截至周日（5日）18時，共有29個堤垸、858公里堤防的水位超警戒，水位仍維持上漲趨勢。湖南省防汛抗旱指揮部已決定於5日12時起將全省防汛應急響應由四級提升到三級。環洞庭湖地區正在組織人員巡堤查險，準備搶險物資，嚴陣以待迎戰洪水。

湖南洞庭湖水位持續上漲。

湖南省水文中心5日13時發布洪水黃色預警，西洞庭湖、南洞庭湖等水域將於未來24小時內，陸續出現超警戒水位0.3米至1.3米的洪水，沅江市、南縣、安鄉縣、岳陽縣、岳陽市轄區、津市市等地應加強防範和應對。

湖北提升防汛應急響應 本周仍有強降雨

在湖北，武漢市、荊州市等逾11個縣市周日發布紅色暴雨警報，蔡甸早上2小時內已出現100毫米降雨，市內水浸情況嚴重。湖北省當日18時將防汛4級應急響應提升至3級。當局指，預計9至10日湖北還將有一次較明顯降雨發生。鑑於強降雨仍在持續，江河湖庫水位不斷攀升，全省防汛形勢日趨嚴峻。

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此外，長江下游的浙江金華市，有30多座水庫超汛限水位，需要開閘洩洪。

官媒報道，浙江金華市多座水庫超汛限水位，需要開閘洩洪。

南方持續降雨，中央氣象局5日上午10時提高暴雨警示級別為黃色，並提高應對措施級別，從重大氣象災害暴雨四級應急響應（一般自然災害）提升為三級（較大自然災害）。中央氣象台預計，7月5日20時至6日20時，上海、江蘇南部、浙江北部、安徽中南部、江西北部、湖北東部和南部、湖南北部、重慶東南部、貴州北部、雲南西北部，以及山東半島東部、黑龍江西北部、吉林西部等地部分地區有大到暴雨。

內地官方從6月至今已連發30多天暴雨預警，截至3日已有26省1938萬人受災，累計121人或死亡失蹤，經濟損失超過416億元人民幣。

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責任編輯：蒯宇澄

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