▲ 【鼠疫重現】內蒙古再現1鼠疫病例 當地急發預警至年底

內地再現鼠疫個案！內蒙古自治區巴彥淖爾衛生健康委官方周日（5日）發布消息指出，4日該市烏拉特中旗人民醫院報告了1例疑似腺鼠疫病例，翌日即5日，該市發布鼠疫防控三級預警訊息，預警時間持續到今年年底。

中新網報道，巴彥淖爾市自5日起進入預警期，預警時間持續到今年年底。巴彥淖爾市衛生健康委官方表示，目前該市存在人間鼠疫疫情傳播的風險，呼籲大眾切實做好個人防護，提高自我防護意識和能力。

同時，巴彥淖爾市衛生健康委提醒，民眾不私自捕獵疫源動物、不剝食疫源動物、不私自攜帶疫源動物及其產品出疫區；發現病（死）旱獺及其他動物要報告、發現疑似鼠疫病人要報告、發現不明原因的高熱病人和急死病人要報告；要謹慎進入鼠疫疫源地，如果有鼠疫疫源地的旅居史，出現發燒等不適症狀時應及時赴定點醫院就診。

腺鼠疫病例 並非「無得醫」

據了解，去年11月12日，內蒙古自治區錫林郭勒盟蘇尼特左旗2人經專家會診，被診斷為肺鼠疫確診病例，兩名患者由內蒙古當地救護車轉至北京市朝陽區醫療機構治療。

去年11月16日，內蒙古錫林郭勒盟1人在烏蘭察布市化德縣醫院就診期間，反覆發燒，經專家會診，被診斷為腺鼠疫確診病例。

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同年11月27日，內蒙古自治區烏蘭察布市1名牧民在四子王旗人民醫院就診期間，也被確診為腺鼠疫病例，患者發病前曾在鼠疫疫源地內活動過。

國家衛健委於今年4月20日發布「2019年全國法定傳染病疫情概況」，數據顯示，內地去年鼠疫報告發病共5例，死亡1人

根據世界衛生組織2017年的統計數字，2010年到2015年間，全世界共有3248例鼠疫確診病例，584人死亡。

【知識庫：鼠疫多致命？】 世界衛生組織說，現在抗生素治療鼠疫非常有效；採用預防措施也可以保護個人免受感染。如果診斷及時、及早治療，絶大多數鼠疫患者都可以治癒。 不過，理解鼠疫的致命性，還需要進一步了解它的分類。 鼠疫主要有兩種：腺鼠疫和肺鼠疫。 腺鼠疫通常通過以鼠為代表的嚙齒類動物身上的跳蚤叮咬傳染給人類。

不加治療，死亡率最高可達三分之二。腺鼠疫大約十分之一會發展成肺鼠疫，不迅速治療，死亡率幾乎為百分之百。 和腺鼠疫不同之處在於，肺鼠疫可以通過飛沫傳播，比如患者近距離咳嗽。因此，肺鼠疫在人群中傳播的風險更大。

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責任編輯：鄧國強

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