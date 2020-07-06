▲ 【新冠肺炎】中國2013曾發現類新冠病毒？英媒：樣本送武漢實驗室

英國星期日泰晤士報（Sunday Times）5日報道指出，中國早在2013年可能就發現類似於新冠病毒（Covid-19）的冠狀病毒。當年，科學家在雲南省一座廢棄礦場發現和新冠病毒相似度高達96.2%的冠狀病毒，這種病毒當時造成6人感染嚴重肺炎，當中3人死亡。

報道指出，科學家在2013年從中國西南部一處蝙蝠出沒的廢棄銅礦場取得樣本，並送往武漢實驗室，此前，6名清理蝙蝠排泄物的人感染嚴重肺炎。

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報道引述一名在急診室照顧這些病人的醫療主管指出，其中3人因此死亡，而死因可能是由蝙蝠傳播的冠狀病毒造成。

隨後，武漢病毒研究所的類SARS冠狀病毒專家石正麗，對雲南同一個礦場進行研究。

石正麗曾說 雲南病毒與新冠96.2%相似

有著「蝙蝠女俠」之稱的石正麗在今年2月的一份期刊中指出，新冠病毒和一組2013年從雲南取得、名為RaTG13冠狀病毒相似度高達96.2%。而星期日泰晤士報指出，RaTG13「幾乎可以肯定」和廢棄礦場中找到的病毒一樣。

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然而，報道引述科學家指出，病毒樣本間的差異可能仍代表著數十年的演化差距。武漢實驗室並沒有回應星期日泰晤士報置評的要求。

今年5月，武漢病毒研究所所長王延軼表示，實驗室沒有RaTG13的活樣本，因此不太可能流出來。目前沒有證據顯示該實驗室是新冠病毒爆發的起源。

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責任編輯：鄧國強

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