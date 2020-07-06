  • 32°C
香港時間 : 2020706日 (一) 12:13
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 北京疫情 新冠肺炎 中美角力 港區國安法 中國經濟 中印衝突 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】中國2013曾發現類新冠病毒？英媒：樣本送武漢實驗室

社會熱點 11:44 2020/07/06

分享：

【新冠肺炎】中國2013曾發現類新冠病毒？英媒：樣本送武漢實驗室

英國星期日泰晤士報（Sunday Times）5日報道指出，中國早在2013年可能就發現類似於新冠病毒（Covid-19）的冠狀病毒。當年，科學家在雲南省一座廢棄礦場發現和新冠病毒相似度高達96.2%的冠狀病毒，這種病毒當時造成6人感染嚴重肺炎，當中3人死亡。

報道指出，科學家在2013年從中國西南部一處蝙蝠出沒的廢棄銅礦場取得樣本，並送往武漢實驗室，此前，6名清理蝙蝠排泄物的人感染嚴重肺炎。

【新冠肺炎】世衛新資料露玄機 最早通報武漢新冠病例非中國當局

【新冠肺炎】新冠病毒變得更毒？研究：變種令傳染力更強

報道引述一名在急診室照顧這些病人的醫療主管指出，其中3人因此死亡，而死因可能是由蝙蝠傳播的冠狀病毒造成。

隨後，武漢病毒研究所的類SARS冠狀病毒專家石正麗，對雲南同一個礦場進行研究。

石正麗曾說　雲南病毒與新冠96.2%相似

有著「蝙蝠女俠」之稱的石正麗在今年2月的一份期刊中指出，新冠病毒和一組2013年從雲南取得、名為RaTG13冠狀病毒相似度高達96.2%。而星期日泰晤士報指出，RaTG13「幾乎可以肯定」和廢棄礦場中找到的病毒一樣。

【新冠肺炎】康希諾生物新冠疫苗 獲批解放軍內部使用

【新冠肺炎】荷里活將拍中國抗疫電影　中國網民：不遺餘力抹黑別人

然而，報道引述科學家指出，病毒樣本間的差異可能仍代表著數十年的演化差距。武漢實驗室並沒有回應星期日泰晤士報置評的要求。

今年5月，武漢病毒研究所所長王延軼表示，實驗室沒有RaTG13的活樣本，因此不太可能流出來。目前沒有證據顯示該實驗室是新冠病毒爆發的起源。

【新冠肺炎】巴西英國兩肉企自願停對中國出口產品 因有員工檢出新冠病毒

【新冠肺炎】中國要求外商聲明食品未受污染 海外食品出口商跟不跟從？

責任編輯：鄧國強

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道 

相關文章

【新冠肺炎】世衛下周派小組到中國了解病毒源頭 專家估北京疫情一周清零
2020/06/30
【新冠肺炎】世衛下周派小組到中國了解病毒源頭 專家估北京疫情一周清零
【新冠肺炎】康希諾生物新冠疫苗 獲批解放軍內部使用
2020/06/30
【新冠肺炎】康希諾生物新冠疫苗 獲批解放軍內部使用
【新冠肺炎】台灣宣布部份港澳及外籍人士 入境免提供核酸檢測證明
2020/07/03
【新冠肺炎】台灣宣布部份港澳及外籍人士 入境免提供核酸檢測證明
【新冠肺炎】新冠病毒變得更毒？研究：變種令傳染力更強
2020/07/04
【新冠肺炎】新冠病毒變得更毒？研究：變種令傳染力更強
【新冠肺炎】英格蘭開放59地區入境免隔離　香港澳門台灣在列
2020/07/03
【新冠肺炎】英格蘭開放59地區入境免隔離　香港澳門台灣在列
傳染病 疫情 雲南省 武漢 冠狀病毒 中國 沙士 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

下一篇文章

【鼠疫重現】內蒙古再現1鼠疫病例　當地急發預警至年底
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【長江三峽大壩】直擊十萬火急！臨盆被困洪水　雲南婦輪胎漂浮產子（有片）
【長江三峽大壩】直擊十萬火急！臨盆被困洪水　雲南婦輪胎漂浮產子（有片）
【BNO懶人包】港人坐6年BNO「移民監」 在英國有和沒有什麼社會福利？
【BNO懶人包】港人坐6年BNO「移民監」 在英國有和沒有什麼社會福利？
【BNO】絕望真相？港人4口家持BNO居英　6年開支至少485萬港元
【BNO】絕望真相？港人4口家持BNO居英　6年開支至少485萬港元
【長江三峽大壩】直擊重慶恐怖泥石流　長江一號洪峰恐近日殺到（附直擊片段）
【長江三峽大壩】直擊重慶恐怖泥石流　長江一號洪峰恐近日殺到（附直擊片段）
「微信拍了拍」新功能上線　到底怎樣玩？
「微信拍了拍」新功能上線　到底怎樣玩？
【BNO】沒有無緣無故的愛？專家解讀BNO擴權背後
【BNO】沒有無緣無故的愛？專家解讀BNO擴權背後