【A股急升】滬指中午升4%破1年高位 券商下單量過大現交易擁堵（不斷更新）

▲ 滬指中午升4%破1年高位 券商下單量過大現交易擁堵（不斷更新）

内地股市承接上週升勢，三大股指持續上漲。截止上午收市，滬指報3286.60點，漲4.24%，繼續突破一年高位，成交額為4341億元（人民幣，下同）；深成指報12842.30點，漲3.29%，成交額為5064億元。單計上午，兩市合計成交額已達7058.06億元。創指報2516.87點，漲2.21%，成交額為1589億元。

盤面上看，行業板塊普遍上升，券商、銀行、地產、免稅、中芯國際概念、保險居板塊漲幅榜前列，兩市個股漲多跌少。在内地股市大升下，《中國證券報》記者從一家中型券商獲悉，由於下單成交量過大，該券商因交易擁堵，短時內出現卡頓。

上證指數破頂，自然會引起內地議論，究竟是否牛市重臨？用內地術語，牛市有兩種，一種是「全面牛」，一種是「結構牛」。「全面牛」是大的牛市行情，就像2015年那種牛市，上證綜指炒至5000點以上，全面起哄。

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「結構牛」是指股市處於結構性的向上周期，中線仍是在炒波幅。如果是「結構牛」的話，上證綜指會在2800與3300點之間運行；創業板則在2300至2700點之間波動。內地證券界暫時認為內地股市只是一隻「結構牛」。

分析指出，內地股市受兩大因素推動。第一是中國經濟表現優於全球其他主要經濟體，IMF最近估計美國經濟今年會萎縮8%，中國會增長1%，內地經濟專家更樂觀，認為中國經濟仍會增長2%。

據IMF估計中美經濟一加一減，出現巨大的9%差額。關鍵原因是中國在一月疫情爆發時，採取非常嚴厲的抗疫措施，把疫情控制在萌芽階段。中國經濟在三月以後慢慢重啟，現時除了因為外國仍受疫情困擾，令出口受到嚴重影響外，內部經濟已開始回復。

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責任編輯：游昊雲