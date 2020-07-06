【A股急升】滬指暴漲近6%創2年半新高 兩市總成交創5年新高（不斷更新）

▲ 滬指暴漲近6%創2年半新高 兩市總成交創5年新高

今日兩市高開，隨後全日單邊上行，滬指收報3332.88點創兩年半新高，漲5.71%，成交額為7242億元（人民幣，下同），深成指報12941.72點，漲4.09%，成交額為8419億元；創指報2529.49點，漲2.72%，成交額為2629億元。兩市總成交額突破1.56萬億元，創5年新高！

盤面上，金融、晶元、房地產、煤炭、消費電子、豬肉等板塊漲幅居前。兩市個股漲多跌少。在内地股市大升下，《中國證券報》記者從一家中型券商獲悉，由於下單成交量過大，該券商因交易擁堵，短時內出現卡頓。

上證指數破頂，自然會引起內地議論，究竟是否牛市重臨？用內地術語，牛市有兩種，一種是「全面牛」，一種是「結構牛」。「全面牛」是大的牛市行情，就像2015年那種牛市，滬指炒至5000點以上，全面起哄。

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「結構牛」是指股市處於結構性的向上周期，中線仍是在炒波幅。如果是「結構牛」的話，滬指大約會在2800與3300點之間運行；創業板則在2300至2700點之間波動。值得注意，今日滬指的收市價已突破「結構牛」的區間，但券商普遍認為目前市況還未到「全面牛」。

分析指出，內地股市受兩大因素推動。第一是中國經濟表現優於全球其他主要經濟體，IMF最近估計美國經濟今年會萎縮8%，中國會增長1%，內地經濟專家更樂觀，認為中國經濟仍會增長2%。

據IMF估計中美經濟一加一減，出現巨大的9%差額。關鍵原因是中國在1月疫情爆發時，採取非常嚴厲的抗疫措施，把疫情控制在萌芽階段。中國經濟在3月以後慢慢重啟，現時除了因為外國仍受疫情困擾，令出口受到嚴重影響外，內部經濟已開始回復。

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責任編輯：游昊雲