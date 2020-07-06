【中美貿易協議】3因素下　中國依約採購美方能源成「不可能任務」

中美角力白熱化，今年初達成的貿易協議成為雙方掣肘。協議要求中國在2020年購買價值約250億美元的美國能源，且2021年將購買更多。然而上周四公布的美國5月份出口數據顯示，今年1至5月中國僅購買了價值20億美元的美國能源。

據華爾街日報報道，現時海外疫情仍在蔓延，運輸受到極大阻礙。再加上油價下跌，需求下跌，中國今年能達到協議要求的可能性極低。

價格下跌 為達金額要求需買更多能源

美國液化天然氣協會LNG聯盟(LNG Allies)總裁Fred Hutchison表示，能源出口的目標總是很宏偉，特別是對美國液化天然氣出口而言。他表示，新冠疫情加大了實現這些目標的難度。

能源需求和能源價格在疫情期間雙雙大跌，這在一定程度上能解釋為何中國採購規模遠低於目標。

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值得一提是，中國今年二三月份本是農曆新年的假期，工業需求本就偏低，又遇上內地疫情，各行各業處於停工狀態，直至四月份多地才開始復工復產。能源的採購進度遠遠落後，僅為達到目標所需進度的18%。要實現這一目標，中國需要開始每月採購30億美元以上的能源產品，超過過去五個月的合計採購額。

而且，由於兩國之前達成一致的是一個能源採購的美元金額目標，當能源價格大跌時，這些目標的實現難度就大大增加了。

彼得森國際經濟研究所的Bown在一封電子郵件中說：「購買承諾是以美元（價值）計算的，而不是以採購量計算的，所以即使中國進行了大規模採購，如果價格接近於零，也達不到承諾的美元價值目標。」

更棘手的是，新冠疫情和防疫封鎖已導致全球貿易陷入癱瘓。儘管中國已盡快復工復產，但受制于海外疫情，進口能源的形勢仍未回到正軌。

美國政界商界要求施壓中國

過去十年中，國內能源產量的激增帶動美國能源行業成為一個出口行業，結束了之前數十年依賴海外石油工業的局面，而中國擁有14億人口，也是世界第二大經濟體，代表著美國原油和液化天然氣等出口的最大潛在單一市場。

美國國會和行業團體敦促美國貿易代表辦公室加大要求中國增加能源採購的施壓力度。以來自西得克薩斯州油田地區的共和黨議員Jodey Arrington和眾議院共和黨黨鞭、路易斯安那州眾議員Steve Scalise為首的國會議員6月份致信美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)，敦促他採取更多措施讓中國採購美國原油。

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這些議員們寫道：「2020年前幾個月報告的貿易數據顯示，中國2020年採購的美國原油很少，但同時卻增加了從沙烏地和俄羅斯的原油進口量。」「我們敦促你繼續向中國施壓，讓該國對其所有承諾負責。」

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