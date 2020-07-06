▲ 【中芯股價】芯片技術差兩代 中央撐中芯遠水難救近火？

中芯國際 （00981） 將於A股科創板上市，公布發行價格為每股27.46元（人民幣，下同），初始戰略配售為8.4億股，發行規模超過50億元。美國再祭封殺令、切斷華為芯片供應來源之際，中芯回到內地上市集資，拓寬發展前景，似乎披上特殊戰略意義。

但要注意的是，中芯目前技術水平，仍比國際頂尖芯片廠商相差約兩代，中芯能否短時間代全完配合華為發展的需求，仍有待觀察和客觀審視。

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美國政府針對華為的芯片禁令升級，訂明使用美國芯片技術及設備生產的芯片，在取得美國許可前，不得向華為供貨。新規則下，華為過去最主要的芯片代工及供應源－－台積電，有可能中斷支援華為。

中芯技術 只達製造14納米芯片水平

在此敏感時刻，國家隊早前注資中芯國際旗下公司－－中芯南方，合共涉及金融30億美元，令其註冊資本將由原先的35億美元大增85.7%，至65億美元。此舉扶植中芯加快發展、作為台積電以外「後備車胎」的意味強烈。

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在這一景背下，中芯國際如今回到A股上市，也有額外的一層戰略意義。但此前有分析指，中芯目前技術水平，能否完全滿足華為所需，恐怕未必完全樂觀。

據了解，華為近年已增加使用自家品牌海思半導體（Hisilicon）的芯片，但海思只有設計和開發芯片的能力，沒有足夠產能，因此只能借助台資的台積電代工。

而台積電如今已具備生產5納米芯片的技術，相較之下，作為中國大陸最頂級的芯片代工廠中芯，技術只達到14納米、連7納米仍未做到，雙方技術差距達兩代。中芯就算得到國家全力扶助，也未必能短時間內，完全取代台積電對華為的功能。

台積電已擁有5納米芯片技術 超中芯兩代

事實上，14納米芯片於2014年由英特爾首先量產，7納米芯片則於2018由台積電最先量產，即一代芯片的升級並投產，或許要用上約4年時間，更何況兩代？

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這個時間差距反映，中央對中芯的扶助，對華為而言，在某程度上是遠水未必能夠近火；但當然，無論距離有多大，中芯亦要即時起動追趕，因這關係到華為、乃至中國科技產業的存亡。

值得注意是，中芯旗下的中芯南方確實已急起直追，它是一間12英寸晶圓廠，因預期先進製程的市場需求持續急增，中芯南方的目標是將產能由每月6,000片增加至35,000片，以滿足未來芯片代工生產需要。

有報道亦指，中芯或在今年第四季，試產7納米芯片，實現技術水平升級。

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責任編輯：鄧國強

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