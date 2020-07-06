【A股急升】5大數據拆解A股急升原因 後市能否再升存隱憂

内地股市承接上週升勢，三大股指持續上漲。截止上午收市，滬指報3286.60點，漲4.24%，繼續突破一年高位，成交額為4341億元（人民幣，下同）；深成指報12842.30點，漲3.29%，成交額為5064億元。單計上午，兩市合計成交額已超過9000億元。究竟A股為何會突然急漲？從5大數據或可看出原因。

一、IMF估計美國經濟今年會萎縮8%，中國會增長1%

中國經濟表現優於全球其他主要經濟體，IMF最近估計美國經濟今年會萎縮8%，中國會增長1%，內地經濟專家更樂觀，認為中國經濟仍會增長2%。據IMF估計中美經濟一加一減，出現巨大的9%差額。因此，市場對内地股市前景看法樂觀。

二、内地股市疫情後只有24.19%，升幅落後美股

在新冠疫情爆發後，滬指曾急跌至2646點的低點，截至中午收市反彈24.19%至3286點，升幅達24.19%，但力度卻低於經濟表現較差的美股。道指今年低位為18,213點，最高位為29,568點，升幅高達62.34%。因此，内地股市急升有追落後的跡象。

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三、内地股市成交量激增，今日半日已達9,405億元

兩市總成交量已連續幾日過萬億元，單計今日上午，兩市成交也達9,405億元。《中國證券報》記者更從一家中型券商獲悉，由於下單成交量過大，該券商因交易擁堵，短時內出現卡頓。

四、美國無限放水，6月北上流入資金已達527.6億元

美國大放水，錢多到用不完，美股又已升得很高，部份資金就會流出國外，中國股市成為其中一個追逐的對象，今年上半年北上流入A股的資金為1881.5億元人民幣，單是5及6月，便分別淨流入301.1億元和527.6億元，即是說，中國經濟開始全面重啟，也是資金大幅流入之時。

五、中國內部資金充裕，今年新發行權益類基金達390隻

內地基金發行量相當火爆，截至6月30日，新發行權益類基金達390隻，涉資6400億元人民幣，遠高於去年同期的發行規模，反映內部資金看好內地股市成為全球資金配置的核心資產之一。

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A股後市還會升嗎？各有各看法

看淡：內地證券界暫時認為內地股市只是一隻「結構牛」，代表滬指大約會在2800與3300點間運行，而現價已接近3300點的周期結構頂部，此外中美貿易戰的發展也為股市帶來隱憂。

看好：國泰君安表示，當前A股的低估值補漲特徵本質在於「無風險利率」的下行，促發的動力在於「銀行理財預期收益率」降低，進一步強化「資金追逐資產」的現象。因此看好突破3300點，靜待3500點，進擊券商和低估值有業績的龍頭股，先周期後消費、科技。

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責任編輯：游昊雲