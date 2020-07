【BNO】港人倘用BNO獲居英權　梁振英倡褫奪中國國籍

英國首相約翰遜宣布,將為BNO香港人提供申請居英權途徑,中方對此強烈反對。全國政協副主席、香港特首梁振英更有facebook說,港人如以BNO取得英國國籍,當局應收回他們的中國國籍和香港居民身分。

約翰遜(Boris Johnson)日前稱計劃擴大BNO權利,讓香港人可赴英居留超過6個月並工作,最快在6年入籍英國。中國外交部隨後措詞強硬回應,暗示中方可能對英國報復。

約翰遜稱將舖路 讓BNO港人獲居英權

香港建制陣營亦紛紛批評英方,全國人大常委譚耀宗日前接受BBC訪問時指,由於中英當年就BNO的安排有協議、有備忘錄;如今英方單方面對BNO擴權,並非與中國沒有關係,暗指中方有權過問和反對。

梁振英3日在其facebook專頁發文則指:

梁振英上月稍早前,也曾在facebook專頁上接連兩度發貼,談及英國擬擴大BNO權利,其中一則中英雙語:

英國政府在香港民主問題上指手劃腳,既然世上沒有民主政體容許外國人有投票權......如果英政府堅持BN(O)護照持有人是英國公民,所有這些人的投票權也應被取消。

If the British Government insist that BN(O) passport holders are British nationals, we should disenfranchise all of them too.