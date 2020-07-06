【BNO】港人倘用BNO獲居英權　梁振英倡褫奪中國國籍

英國首相約翰遜宣布，將為BNO香港人提供申請居英權途徑，中方對此強烈反對。全國政協副主席、香港特首梁振英更有facebook說，港人如以BNO取得英國國籍，當局應收回他們的中國國籍和香港居民身分。

約翰遜（Boris Johnson）日前稱計劃擴大BNO權利，讓香港人可赴英居留超過6個月並工作，最快在6年入籍英國。中國外交部隨後措詞強硬回應，暗示中方可能對英國報復。

約翰遜稱將舖路 讓BNO港人獲居英權

香港建制陣營亦紛紛批評英方，全國人大常委譚耀宗日前接受BBC訪問時指，由於中英當年就BNO的安排有協議、有備忘錄；如今英方單方面對BNO擴權，並非與中國沒有關係，暗指中方有權過問和反對。

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梁振英3日在其facebook專頁發文則指：

拿BNO的人把英國當作大後備，這些人如果去英國住6年拿了英國國籍，香港就沒有理由做人家的大後備。我們應該嚴格執行國籍法，收回中國國籍和香港居民身分。

梁振英上月稍早前，也曾在facebook專頁上接連兩度發貼，談及英國擬擴大BNO權利，其中一則中英雙語：

英國政府在香港民主問題上指手劃腳，既然世上沒有民主政體容許外國人有投票權......如果英政府堅持BN(O)護照持有人是英國公民，所有這些人的投票權也應被取消。

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另一則貼文中，梁振英指：

今天的英國金融時報刊登了我的一封就國家安全法問題反駁該報一名讀者的短信，我表示英國不應高估香港人對移居英國的興趣，尤其是如果中國政府宣布，凡是接受英國政府單方面安排的香港居民，會自動喪失中國國籍和香港居留權。

我並反問，如果英國政府真的相信香港的情況如此不堪，是否應該同時建議英國企業撤出香港和中國其他地方？