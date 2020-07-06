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【中芯股價】中芯首季銷售額年增逾三成 得益於CEO梁孟松新思維

經濟脈搏 14:39 2020/07/06

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中美角力令中國科企面對難以預料的風險。內地最大的芯片代工廠商中芯國際 （00981） 宣布從紐交所退市，將於A股科創板上市。中芯今年第一季銷售額達9.05億美元（約70.59億港元），按年增35.3%。勢頭強勁，其中離不開現任首席執行官梁孟松的作為。

梁孟松注入新思維 中芯得以改頭換面

中芯國際創立於2000年，是內地規模最大、技術最先進的集成電路晶片製造企業。據該公司今年第一季財報，銷售額達9.05億美元，按季增7.8%，按年增35.3%，其中公司的14nm芯片先進製程銷售更激增，一掃之前在營運上的陰霾。分析指出，這歸功於由台積電轉投三星電子，再轉投中芯國際的聯合首席執行官梁孟松。

内媒引述一家知名芯片設計公司業者表示，梁孟松將台積電的最新管理思維帶進中芯，是中芯得以改頭換面的最大關鍵。

作為技術與管理狂人，對生產流程細節要求極高的梁孟松，發現中芯的問題是管理效率太差，機台的生產流程拖沓，多餘工序也造成良率降低，如果沒有改善，未來發展什麼先進製程技術都是白費。

【中芯股價】芯片技術差兩代　中央撐中芯遠水難救近火？

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梁孟松最初的工作，就是從生產良率和管理效率進行改善，拉高產能利用率，仿效台積電的管理模式，而14nm及之後的先進製程發展，則是在公司體質改善之後的第二階段目標。最新業績顯示，公司的14nm芯片先進製程激增，華為14納米麒麟710cpu芯片轉單國內的拉動效應也開始顯現，公司已進入第二階段發展。

中美科技角力升溫後，中概股紛紛回流，中芯國際將於A股科創板上市，公布發行價格為每股27.46元人民幣，初始戰略配售為8.4億股，發行規模超過50億元。值得注意是，正值美國切斷華為芯片供應來源，中芯回到內地上市集資似乎披上特殊戰略意義。有消息指，中芯國際 14nm制程工藝提前量產，已從台積電南京廠手中，奪得華為旗下海思半導體的訂單。

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

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