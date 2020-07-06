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【港區國安法】美駐港總領事：對港限制措施仍在考慮中

國情動向 16:13 2020/07/06

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港區國安法成近期中美角力焦點。美國駐香港及澳門總領事史墨客出席港台節目，被問到美方會否限制香港進行美元結算，他說任何措施都由白宮決定，而有關措施仍在考慮中，但他強調中方有多大程度上，將香港變成內地，美方亦會作出相對回應。

將限制美元結算？史墨客：仍在考慮中

美國國會日前通過《香港自治法》，法案將送交特朗普簽署。史墨客指，法案正在華府進行相關程序。被問到美方會否限制香港進行美元結算，他就說任何措施都由白宮決定，而有關措施仍在考慮中，但他強調中方有多大程度上，將香港變成內地，美方亦會作出相對回應。

史墨客還說，美方非常關注香港的高度自治，而香港一直以來的成功，全因保持開放和具透明度，如果有任何事由外界強加，又或者破壞高度自治，都會對「一國兩制」的精神和實施帶來衝擊。

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至於港區國安法實施後，香港是否仍能保持國際金融中心地位，史墨客指，如果香港仍被給予空間，維持過去的特色，他有信心地位得以維持，相反如果高度自治繼續受損，香港將難以保持競爭力。

史墨客還提到，美國認為港區國安法的問題，並非在於是否應該實施，而是在於整個立法過程都由北京處理。他表示，1984年簽署的《中英聯合聲明》承諾給予香港高度自治，而香港有自己一套立法程序，美方認為任何法例，包括港區國安法都應該由香港自行立法。

【港區國安法】跟進最新消息，各方反應

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