▲ 【長江三峽大壩】武漢遇史上最強暴雨 央視直播鬧市變汪洋（附直播連結）

長江三峽大壩上下游地區再現暴雨，汛情今晨陡然惡化，其中位於大壩下游的湖北省武漢市情勢危急，今天暴雨警告在不足兩小時內連升兩級，市內出現廣泛水浸彷如「汪洋」，一批公共巴線停運，市內幾陷半癱瘓。中央電視台直播武漢災情，場面震撼。

長江中下游地區水災情勢惡化，湖北省會武漢市汛情告急。武漢市防汛抗旱指揮部辦公室今日（6日）清晨5時開始，在不足兩小時內，將武漢防汛應急響應級別由IV級，接連提升兩級至II級。

武漢最大累積降雨量 破歷史紀錄

根據紀錄，武漢周日（5日）9時至今天（6日）6時止，武漢最大累積降雨量爲426.6毫米，是有歷史記錄以來單日降雨量最大值。

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網絡流傳影片反映，武漢市今早多處出現嚴重水浸，鬧市變成一片「汪洋」，公共巴士等汽車要破浪而行，有私家車更接近被沒頂；市政府緊急派員到受災社區，用機械抽走積水。

武漢市防辦今日發出通知，要求民眾盡量不要外出，如確需外出時，則要留意水浸最新情況和氣象預報。

中央電視台直播武漢市水災情況，路道變成一片汪洋之下，武市陷於半癱瘓狀況。

央視直播連結：https://bit.ly/31Nw1Tx

微博上武漢災情影片：

▲ 武漢市水浸情況。

▲ 武漢市水浸情況。

水利部門預期，未來5日重慶至上海的長江流域將會持續降雨，長江中游水位將持續上升，陸續突破警戒水位。至於後續的洪水如何，則要看即將來臨周六（11日）起在四川的降雨及雨帶移動情況。

至於內地南方其他地區災情如下－－

上海：

上海市氣象台已於今日（6日）10時05分發出暴雨、雷電黃色預警訊號，大風黃色項警，預計將出現7至9級雷雨大風；市防汛指揮部決定，立即啟動全市防汛防台Ⅲ級響應行動。

交警總隊表示，城區路面暫未發現積水，由於目前大部份學校已放假，早上繁忙時間的車流還算平穩。由於暴雨下車輛緩行，至上午10時30分，南北高架北向南延長路十分堵塞。同時，受天氣影響，今早9時20分起，崇明客輪（堡寶線、南寶線、南石線）全線停航。

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四川：

四川省阿壩、甘孜、涼山瀘州等地不同程度受災。當地水利局報告，今早（6日）6時許，阿壩州小金縣宅壟鎮元營村發生山泥傾瀉，導致4人失蹤，小金縣正全力搜救並疏散民眾到安全地方。冕寧縣已將受暴雨區域影響的1,000多人撤離。

四川省防汛抗旱指揮部今日稱，由昨日早上8時至今日早上8時，攀西地區、川西高原、盆地南部和東北部有大暴雨，涼山州冕寧縣、瀘州市古藺縣則有局部地區大暴雨。全省降雨量大於50毫米的有11縣31站，降雨量大於100毫米的有2縣4站，最大為冕寧縣拖烏鄉拖烏站，錄得145.5毫米。

浙江：

浙江杭州市臨安區暴雨由昨晚（5日晚間）持續至今晨（6日），導致當地各大溪流暴漲，於潛鎮的泗洲鳳亭橋老橋今早遭洪水沖塌。據了解，該橋平時很少有人使用，新橋已經在附近建成，在橋樑倒塌前也已經拉好警戒線，不讓任何人靠近。

安徽：

安徽黃山市也受暴雨侵襲，今晨（6日）通往黃山風景區北大門的旅遊快速通道輔村段被山洪徹底衝斷，出現了一個很大的斷口，斷裂面有差不多7、8米的寬度，造成道路無法通行。村民稱，斷裂處本身有一個比較大的涵洞，由於洪水太大，最終將涵洞沖毀，導致道路斷裂，幸好沒造成傷亡。

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▲ 武漢市水浸情況。

▲ 武漢市水浸情況。

▲ 武漢市水浸情況。

▲ 武漢市水浸情況。

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責任編輯：鄧國強

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