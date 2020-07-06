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【中澳關係】儘管中澳交惡  澳洲配方奶粉在華仍熱銷

經濟脈搏 17:40 2020/07/06

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【中澳關係】儘管中澳交惡  澳洲配方奶粉在華仍熱銷

儘管中國與澳洲因新冠肺炎疫情、港區國安法等問題交惡，內地不少網民聲言抵制澳洲產品，但據澳洲奶粉商表示，中國消費者對澳洲配方奶粉的需求依然強勁，澳洲維愛佳（Viplus）配方奶粉稱，產品在中國的銷售情況已回復到新冠肺炎疫情前的水平。

「澳洲人報」（The Australian）今天報道，維愛佳位於維多利亞州吉普斯蘭（Gippsland）托拉鎮（Toora）的廠房，繼2019年將人力增加一倍至120人之後，最近幾個月又增聘12名員工。廠方考慮可能要以三班制全天生產，以提高產量並滿足需求。

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維愛佳CEO麥諾特（Jon McNaught）說，隨著6月推出密封包裝的乳鐵蛋白（lactoferrin）和膠原蛋白奶粉（collagen-powdered milk），公司旗下產品在中國的需求持續增加。

麥諾特說：「儘管政治爭議可能會造成風險，但目前未看到我們的產品受到衝擊。」

「我們看不到任何負面反應」

麥諾特說：「消費者仍然需要奶粉和乳製品，我們的產品在（中國）市場上出現強勁需求，消費者對它們的反應頗為正面。我們看不到任何負面反應。」

麥諾特說：「5月和6月的生產、銷售和訂單展望，全都表現良好。」他提到，疫情期間銷售規模一度減少35%，但現在已回復到疫情前的水準。

澳洲政府4月底向國際社會倡議，派遣獨立監察人員進入中國調查新型冠狀病毒的起源。澳、中兩國政府陷入一輪舌戰；中國駐澳洲大使成競業說，澳洲產品可能因此受到中國抵制。隨後中國向澳洲大麥課徵80%關稅；此外，昆士蘭州有4家肉商遭中國列入停止進口名單。

責任編輯：鄧中建

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澳洲奶粉商表示，中國消費者對澳洲配方奶粉的需求依然強勁，澳洲維愛佳（Viplus）配方奶粉稱，產品在中國的銷售情況已回復到新冠肺炎疫情前的水平。

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