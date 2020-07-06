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【新冠肺炎】滬專家稱冬季或有疫情反彈風險 應儘量讓疫情可控

社會熱點 17:41 2020/07/06

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對於今年冬季是否會出現第二波新冠疫情，復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏在名為「理解未來」的病毒專題講座上表示，如果到了冬天還沒有達到群體免疫，又沒有完全終止流行，加上病毒複製程度和室內活動都會增加，疫情出現第二波反彈的風險就會比較大。張文宏又表示美國、巴西、印度的高峰尚未出現，還在第一波中。

張文宏表示，北京這次對於重點區域實施全民檢測、非重點區域自願檢測，取得比較好的效果，「避免人群集聚、保持社交隔離、戴好口罩，這些如果都能做到，我個人覺得將來會逐步進入到動態防疫中。」、「美國的檢測量也很大，但沒有做到充分隔離，這對於控制傳染就還不夠。檢測量增大，只有在有效隔離和追蹤下才對控制傳播有價值。」

針對防疫措施及對經濟的衝擊如何取得平衡，張文宏表示，如果追求零確診，壓力會非常大，除非再也不打開國門。如果出現幾個散發病例，就要讓整個城市停下來，那代價就太大了。

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張文宏認為，現在應該是儘量讓疫情處在可控狀態。北京是首都，整體偏嚴的防疫可以理解，但若其他城市也偏嚴，下一階段的經濟重啟就會遇到困難，因此需要在北京的模式上修改，具體怎麼修改就要看「各地政府的智慧了」。

至於確診患者被治癒後，是否可能產生後遺症的問題，張文宏表示，現在討論後遺症為時過早，目前也還沒有發現明顯的後遺症。但是否會出現被感染過的人再次被感染，才是問題的關鍵，也還需要觀察。

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另一方面，為期兩天的中國高考（大學入學考試）明天登場，這是2019冠狀病毒疾病疫情爆發以來規模最大的全國性集體活動，約1071萬名考生報考，各地共設40萬個考場。

國家衛健委稍早前公布高考防疫關鍵措施要求，各地已提前14天測量考生和考務人員體溫及監測身體健康狀況，所有人員體溫在37.3℃以下才可進入考場。各地考場並設置讓體溫異常考生休息的留觀室、覆檢室，以及備用隔離考場。措施還提到，低風險地區的考生進入考場前要戴口罩，入場就座後可自行決定是否繼續佩戴；備用隔離考場和中高風險地區的考生全程須佩戴口罩。

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責任編輯：游昊雲

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