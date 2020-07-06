【移民台灣】港人移居台灣會炒高樓價？台網民：樓價高不關港人事

港區國安法正式實施後，有港人心想移民，台灣也是熱門選項之一。有觀點認為，港人移民台灣將炒高當地樓價，並搶佔台灣民眾的就業機會。也有人認為，港人移民並不只是「搶資源」，他們同時也帶來了消費和新的工作機會，而且台灣樓價本就很高，是人為操控，與港人無關。

港人移民將炒高台灣樓價？網民有分歧

台灣知名作家苦苓近日在facebook（臉書）說，「港區國安法通過後，如果香港人紛紛遷台、到處買房，因而推高了台灣房價，台灣的年輕人會不開心嗎？」

網民對此回覆兩極。不少人表示對樓價升高的擔憂，還有自稱「台灣媽媽」的網民提到教育問題，稱擔心小孩子的資源被稀釋。

不過，也有不少人持相反觀點。網民指出，台灣樓價高是政府的責任，「生育率低，房子越蓋越多，空房率又高，房價反而居高不下，很明顯是人為操縱，不是人口問題」，即是說，就算香港人不來，台灣樓價也還是很高。

「現今房價跟薪資己不成比例，您看有那個年青人會開心，結婚率跟人口出生率只會再繼續下降而已。」

還有網民認為，香港人移民台灣是一體兩面的，他們也會帶來財產和消費，所以工作機會也會間接變多，「雖然也會讓物價房價上漲，就算沒他們進來，物價也是照樣漲的。再來香港人想追求民主法治，想在台灣安身立命，台灣本來就是各種族群的大熔爐。」該網友表示，基於種種理由台灣應該要讓這些香港人進來。

另外，早前台灣泛綠政黨時代力量智庫民調顯示，針對「港區國安法」，有六成民眾支持台政府完善《難民法》及《香港澳門關係條例》，為實際救援港人做準備。台灣專家分析，香港局勢不明朗，民眾支持政府為港人「提供必要協助」，但協助可去到什麼程度，島內民意仍存分歧。

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