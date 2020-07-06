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【BNO】港人BNO移民英國？央視：恐要做搬磚「低端人口」

經濟脈搏 19:16 2020/07/06

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【BNO】港人BNO移民英國？央視：恐要做搬磚「低端人口」

港區國安法訂立，演變為激烈中英角力。英國首相約翰遜承諾「鋪路」，為持有BNO香港人提供申請入籍英國途徑；中國官方反擊，不僅暗示報復，亦唱談港人赴英的生活前景。央視發文，指英國失業率快要達8%，移居英國的香港人恐要做搬磚、摘生果等低端工種，暗示或要當社會低端人口。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）日前宣布，計劃擴大BNO權利，讓香港人可赴英居留超過6個月並且工作，最快用6年入籍英國。中國外交部隨後措詞強硬回應，暗示中方可能對英國報復。

央視：英國失業率快達8%　怎找工作

央視客戶端（APP）發表文章指，英方提出以BNO申請入籍英國的安排，「感覺還挺誘人」，尤其英國當局承諾申請人數無上限；但問題是，香港人到了英國生活後，在當地找工作真的那麽容易？

【BNO】絕望真相？港人4口家持BNO居英　6年開支至少485萬港元

【BNO懶人包】港人坐6年BNO「移民監」 在英國有和沒有什麼社會福利？

央視隨後引述英國國家統計局的數字表明，4月份英國失業人數增加了85.6萬人，一共達到了210萬人，這是自1971年以來最大的月度增長。勞動力市場專家預計，未來幾個月，失業率至少會翻倍，達到8%。

如果不是政府大手筆的補貼工資計劃，英國還會有800萬個工作崗位被危及，失業率將達到20%左右。

文章再逐個行業細數，指出英國疫情下失業問題嚴峻：

  • 英國汽車制造和貿易協會（SMMT）警告，該行業六分之一的工作崗位因疫情面臨被削減的風險。
  • 英國最大的航空公司，也是歐洲第二大廉價航空公司易捷航空（easyJet）從3月底開始就已經停飛所有航班了，大約有三分之一員工、4500個工作崗位可能被裁，甚至包括727名飛行員。

央視質疑，英國政府在這種「黑暗時刻」還裝大款，歡迎香港的300萬英國BNO護照持有者來英國？

【BNO】胡錫進：英國這般國情　怎會好心收留香港人？（有片）

【BNO】沒有無緣無故的愛？專家解讀BNO擴權背後

英國建築物工人短缺。

英國本地人不願當摘生果，行業長期缺人。

文章還暗指，香港人就算找到工作，工作都未必理想，只能做英國本土人士不願當的草根工作：

所以英國是要歡迎香港人民去英國做白領工作嗎？還是說英國人不願意做的低端工種，諸如搬磚、摘果子之類的正好短缺？

央視又指出，失業率高企下，英國人是不歡迎外來移民的，「（香港人）要來，首先並沒有工作，其次，還要熬五六年才能拿到公民身份......還得看『脫歐』派的眼色，看他們高不高興」。

【BNO】港人倘用BNO獲居英權　梁振英倡褫奪中國國籍

【BNO】譚耀宗稱BNO不只是英國內政　一文看爭議來龍去脈　

【港區國安法】居留5年最快6年入籍　英向300萬BNO合資格港人提供入籍途徑

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【BNO】英擬延長BNO港人留英期 中國駐英國使館公使陳雯：英國將付代價

 

【港區國安法】跟進最新消息，各方反應

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