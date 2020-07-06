【A股急升】A股牛市已至？專家︰關鍵還看三大指標

A股近期持續上漲，滬指已由疫情後2646點的低點，反彈至3332點，升幅達25.9%，其中7月以來，滬指漲幅達11.23%。有關「牛市已至」的聲音漸起，但專家指出，是否步入牛市，需觀察券商、成交量、資金三大指標。

券商風向標若不倒 市場行情還會延續

其一，券商是風向標。從歷次牛市看，券商一般會先於市場整體行情啟動，因此經常被視為牛市的先行指標。券商板塊昨再掀漲停潮，並已經連續幾天大漲。

新時代證券股市分析師孫唯認為，如果券商的風向標不倒的話，市場的行情還會延續下去。他認為券商股上漲行情仍可維持1至2周左右。

其二，成交量是支撐。牛市啟動大都伴隨成交量的快速放大。滬深兩市周一成交額達15661億元，創5年新高，較上周五（3日）成交高出33.7%，且已是連續三個交易日突破萬億元。

需關注後續資金的跟進情況

其三，資金是關鍵。能不能成為牛市，還需關注後續資金的跟進情況。其中，北向資金作為外資配置A股力度和情緒的指標，對於A股市場具有重要意義。北向資金周一淨買入超136億元，此前已經連續兩天淨買入超過100億元。

A股市場近期種種跡象，似乎顯示牛市已至，但諾亞控股首席經濟學家夏春表示，A股此輪行情能維持多久目前仍很難說。當前A股走勢是經濟基本面和財政貨幣政策等技術面的組合反映，但A股部分板塊的估值仍有調整壓力。

粵開證券首席經濟學家李奇霖則表示，這一輪A股上漲行情的主要推手是流動性。

他認為，今年上半年疫情擴散階段，信用寬鬆向實體的傳導效應是偏弱的。這必然導致貨幣流動性處於淤積狀態。這些錢多多少少會直接或間接地流入市場。另一個因素是美元流動性供給也比較充裕，這體現在北上資金大規模流入上。

對於後續行情，李奇霖認為，站在當前的時點，情緒大概率還能把市場向上推一把。看好中國資本市場在未來經濟與金融轉型中的長期投資價值。

責任編輯：蒯宇澄

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