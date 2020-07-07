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中國二季度經濟「扶正」成定局 下半年險途難關仍重重

經濟脈搏 10:58 2020/07/07

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憧憬中國經濟二季度「轉正」，A股一掃頹勢牛氣沖天。不過，年初困擾中國經濟的一系列難題並沒有得到解決，預言中國經濟下半年走上坦途恐怕言之尚早。

6月中國官方製造業和非製造業PMI較上月份別上升0.3和0.8個百分點，至50.9和54.4，印證經濟運行自3月以來持續加速。眾多機構紛紛上調二季度和全年GDP增速預測，幾乎都超出了國際貨幣基金組織（IMF）對中國2020年的經濟預測（1%）。

受新冠疫情影響，中國首季經濟增長為負6.8%。市場普遍樂觀預估中國二季度經濟將V型反彈。

「二季度經濟增速有望轉正。」民生證券首席宏觀分析師解運亮最近表示，經濟復甦推動第二產業和第三產業增速雙雙回升，預計二季度GDP按年增速回升至1.9%。中金公司首席經濟學家彭文生也預計，二季度經濟增速大幅回升，GDP按年增速介於2.4%至4.5%。

摩根大通中國首席經濟學家朱海斌認為，中國的經濟復甦力度是全球最快的，摩根大通近期上調了對中國今年的增速預測（從1.3%到2%），其余全球各國基本上都是負增長。

冬季新冠疫情反彈風險較大

但不容迴避的現實是，令到首季中國經濟重挫的一系列負面因素，並沒有消失。首先是新冠疫情，除了仍在全球多個國家肆虐外，北京最近的小規模反彈，半封城等一系列抗疫措施，也令當地經濟付出沉重代價。

復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏就5日表示，如果到了冬天還沒有達到群體免疫，又沒有完全終止流行，加上病毒複製程度和室內活動都會增加，疫情出現第二波反彈的風險就會比較大。張文宏認為，對美國、巴西、印度而言，疫情高峰尚未出現，還在第一波中。

外圍疫情持續蔓延，令到拉動中國經濟三駕馬車之一的外貿進出口雪上加霜。且短期看不到改善的跡象。總理李克強最近接連召開國務院常務會議及外貿座談會商討對策，商務部也急謀措施，期望盡快穩外貿。憂慮之情可見一斑。

中美關係沒有最壞 只有更壞

而更大的風險可能來自中美關係。中美因疫情責任誰屬，展開罵戰，導致兩國關係上半年陷入低谷。對下半年中美關係的預測，外界的看法基本上是沒有最壞，只有更壞。

《華爾街日報》本周日報道，中國不太可能實現貿易協議約定的美國能源採購目標。也就是說中國恐怕難以履行中美首階段貿易協議。這意味着中美關係目前可能是唯一的壓艙石——首階段貿易協議也可能爽約。

【中美貿易協議】3因素下 中國依約採購美方能源成「不可能任務」

【港區國安法】美駐港總領事：對港限制措施仍在考慮中

而隨着美國總統選舉即將進入直道，中國話題必成選戰焦點。除了疫情追責沒有結束外，中美在香港國安法、華為、台海、南海等一系列的矛盾可能逐個爆發。會否出現產業鏈外移潮、封堵中國科技進口、對華金融制裁，都令市場憂心。

800萬大學畢業生  就業壓力大 

國內方面，最令政府高層頭痛的恐怕還是就業難題。如果不能保持適度的經濟增長，就不能增加新的就業職位。特別是7、8月份逾800萬大學畢業生將走向社會。保就業既是經濟問題，更是關係到社會穩定的政治大考。

面對下半年即將迎來的連串內外挑戰，二季度中國經濟「轉正」，近日A股市場牛氣沖天，相信也絲毫不會給管理當局帶來任何輕鬆的感覺。

【中國經濟】總理座談會露隱情  就業形勢泰山壓頂

【中美角力】京智囊提準備與美鬥爭全面升級 中美硬碰無可避免

本報記者 黃兆康

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