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【中印衝突】王毅與印度通話　同意盡快完成一線部隊脫離接觸進程

國情動向 22:03 2020/07/06

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中國國務委員兼外交部長王毅周日晚同印度國家安全顧問多瓦爾（Ajit Doval）通電話，就緩和兩國邊界事態達成積極共識，雙方同意盡快完成雙方一線部隊脫離接觸進程。

指應避免分歧上升為爭端

中國外交部網站周一刊登新聞稿並稱，雙方同意遵循兩國領導人達成的重要共識，認為維護邊境地區和平與安寧對雙邊關係長遠發展至關重要，應把邊界問題置於雙邊關係的適當位置，避免分歧上升為爭端。

雙方歡迎近期兩國軍事和外交會晤取得的進展，同意繼續保持對話磋商，並強調應抓緊落實兩國邊防部隊軍長級會談達成的各項共識，盡快完成雙方一線部隊脱離接觸進程。

雙方並同意將通過特別代表會晤機制加強溝通，避免影響邊境地區和平與安寧的事件再次發生。

同時，中印雙方重申遵守兩國就邊界問題簽署的一系列協定協議，共同努力緩和邊境地區的局勢。

中方據報開始撤軍

稍早路透援引多位印度政府消息人士指出，中國周一開始從中印爭議邊界地區撤回軍隊，並拆除帳篷與工事。上個月中印邊界爆發流血衝突，造成20名印度士兵喪生。中方尚未證實是否有士兵傷亡。

責任編輯：蒯宇澄

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外交 軍事 王毅 中國外交部 中國 印度

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