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【移民台灣】台灣樓價直指高位  移民先買樓還是等一等？

經濟脈搏 22:14 2020/07/06

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近來移民成為香港人熱門話題，台灣是其中一個移民熱點。香港人最喜歡買樓，台灣樓價比香港平一大橛，要實現置業夢比香港易得多。不過，台灣樓價近年一直向上，就算新冠肺炎疫情的影響也很有限。

業界對台灣樓價睇法紛紜，有人睇好也有人認為不容過度樂觀，但總體而言，無論是升是跌，兩方均認為不會大起大落。因此，如果要移民台灣，可以睇定些少，先租後買。

根據圖表顯示，台灣過去20年的樓價指數，曾在2014年創下最高點297.78，隔年就開始呈現下滑趨勢，直到近幾年又緩緩回升，讓人驚訝的是，最近樓價指數又站上297.06高點，逼近歷史最高紀錄，網友看了全哀聲連連。

過去20年台灣樓價走勢

有一點令網民驚訝的，其中有一段時期樓價明顯大爆升，對應當時剛好就是馬英九2008年到2016年總統任期，當中究竟什麼原因導致如此，沒有一個準確的說法。

以台北市的中山區為例，當時價位約在每坪115萬至120萬（台灣的面積以坪計，一坪約於香港35.6平方呎），目前則落到85萬至90萬，而2008年至2010年，中山區的價位僅約每坪80萬上下。

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又例如新北市的新莊區，2014年底價位，約在每坪60萬至65萬，目前約為每坪45萬至50萬，而2008年至2010年，新莊區的價位僅約每坪35萬至40萬。

今年樓價在新冠肺炎影響下曾稍稍下挫，但跟著又重新向上，根據「清華安富房價指數」最新4月價量數據， 以樓價表現而言，六大都會區中，台南市與去年同期相比上升逾5%最為亮眼，中部縣市以彰化縣升幅逾3%最大，南部屏東縣樓價升幅近8%，表現最為亮眼，居全台之冠，嘉義縣市升幅同樣近7%，居全台第二。

近兩年台灣六市房產平均呎價

以上數據並不代表台北及新北樓價沒有上升，只是中南部地區之前升得少，現在是補升追落後而已。

對於台灣樓價未來走勢，甲山林機構旗下愛山林建設董事長祝文宇認為，下半年樓市還會持續好，現在地價一直升，工資、原物料也在升，房貸利率只有1%多，比起以前6%，等於現在可以拗五年，沒有人會願意便宜賣，「未來樓價只有上漲的份！」。

他指出，主要是為了救經濟，全世界都忙著印鈔救市，在此情況下，貨幣非貶不可，利息也會一再探低。錢放在銀不行，只能拿去做其他使用，但股票炒高有風險，買黃金，珠寶則無法貸款進行槓桿操作，房地產成資金唯一最好的出路。

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但永慶房產集團業務總經理葉凌棋則指，店面（即香港舖位）售價、租金接受到嚴重衝擊，台灣樓市雖然仍穩健，但目前卻不容過度樂觀，加上全台去年第二季新建餘屋為7.81萬戶，使用執照為12年以來第四高、建造執照創15年新高，樓市目前與未來新增供給量大，超額供給隱憂仍未解。

事實上，大部分學者睇法與葉凌棋相若。他們認為，台灣新樓未來供應充足，由於樓價目前已處高位，不少民眾深感不滿，政府亦不容許樓價爆升，如無突發因素，台灣樓價只會緩上或緩落。因此，如果移民台灣未必急於置業，可以睇定些少才下決定。

責任編輯：高青

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