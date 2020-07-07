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【BNO】英智庫：倘有百萬BNO港人移居 為英國注3800億經濟效益

經濟脈搏 02:16 2020/07/07

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【BNO】英智庫：倘有百萬BNO港人移居 將為英國注3800億經濟效益

港區國安法的訂立，演變為激烈的中英角力，英國首相約翰遜（Johnson Boris）計劃擴大BNO權利，讓香港人最快可在6年取得英國公民身份。英國智庫「經濟與商業研究中心（CEBR）」日前發表報告指出，在寬鬆的假設下，若5年內有100萬合資格港人選擇移居英國，將為英國帶來高達400億英鎊（折合約3880億港元）的經濟效益。

這份CEBR上周一發表的報告指出，雖然擁有BNO身分的港人有達290萬，但估計只有續領BNO的35萬人、以及有參與示威的約80萬人，較有可能移居英國。

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而根據香港有研究反映，參與示威的人群當中，有6成人在30歲以下，22%的人30至45歲。該機構認為，保守估計可能有30萬港人會移居英國，這為英國帶來120億英鎊（折合約1164億)經濟刺激；若採取寛鬆估計，則5年內可能會有100萬人移居英國，有機會為英國帶來400億英鎊、折合約3880億港元的經濟刺激。

英國實際得益或更多 因港人或把資產轉到英

CEBR報告補充，港人移民帶來的經濟增長，可能會比上述估計更大，因為他們在香港的資產或會轉移到英國。

因此，香港移民為英國帶來的長期GDP增長動力，可能遠遠超出估計……在新型冠狀病毒引起經濟問題、以及英國無協議脫歐可能帶來短期影響之下，香港高技術移民大量湧入，對英國而言是一縷陽光；否則，英國經濟會面臨慘淡的年頭。

So, the longer-term boost to GDP from Hong Kong migration may be considerably more than estimated… With the economic problems caused by Coronavirus and the possible short term impact of a No Deal Brexit, the influx of highly skilled migrants from Hong Kong could be a ray of sunshine in what is otherwise a dismal year for the UK economy.

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該機構又分析認為，這批來自香港的移居者，主要是中年人或年輕人，目前生產力略低於香港平均值。他們的2019年香港平均經濟生產力為6.99萬英鎊（折合約67.8萬港元）；但中年移居者帶同子女移居，在當地完成教育後將可帶來更大經濟效益。

報告並估計，這批香港人離開了舒適圈來到英國，可能會更努力工作，生產力達至其歷來最高。移民亦會帶來不同的做事方式，也可能激發英國本地人的創意，從另一角度提升生產力。

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