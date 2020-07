【BNO】英智庫：倘有百萬BNO港人移居 為英國注3800億經濟效益

港區國安法的訂立,演變為激烈的中英角力,英國首相約翰遜(Johnson Boris)計劃擴大BNO權利,讓香港人最快可在6年取得英國公民身份。英國智庫「經濟與商業研究中心(CEBR)」日前發表報告指出,在寬鬆的假設下,若5年內有100萬合資格港人選擇移居英國,將為英國帶來高達400億英鎊(折合約3880億港元)的經濟效益。

這份CEBR上周一發表的報告指出,雖然擁有BNO身分的港人有達290萬,但估計只有續領BNO的35萬人、以及有參與示威的約80萬人,較有可能移居英國。

而根據香港有研究反映,參與示威的人群當中,有6成人在30歲以下,22%的人30至45歲。該機構認為,保守估計可能有30萬港人會移居英國,這為英國帶來120億英鎊(折合約1164億)經濟刺激;若採取寛鬆估計,則5年內可能會有100萬人移居英國,有機會為英國帶來400億英鎊、折合約3880億港元的經濟刺激。

英國實際得益或更多 因港人或把資產轉到英

CEBR報告補充,港人移民帶來的經濟增長,可能會比上述估計更大,因為他們在香港的資產或會轉移到英國。

因此,香港移民為英國帶來的長期GDP增長動力,可能遠遠超出估計……在新型冠狀病毒引起經濟問題、以及英國無協議脫歐可能帶來短期影響之下,香港高技術移民大量湧入,對英國而言是一縷陽光;否則,英國經濟會面臨慘淡的年頭。

