【聚焦人幣】經濟反彈情緒升溫 離岸人民幣曾收復7算刷3個多月新高

内地經濟復蘇預期升溫，帶動離岸人民幣兌美元在亞市盤中升值，一度高見6.9964，收復7.00關口，創近4個月的新高，現回到7.0059水平，而在岸人民幣夜盤收報7.0199。

在業內人士看來，人民幣匯率持續攀升，是在全球資產荒的背景下，人民幣資產進一步受到境外投資者關注的體現。待年中購匯壓力進一步緩解後，在岸人民幣有望也在第三季度收復「7」關口。

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據《北京青年報》報道，國際投資者對人民幣的興趣日益增加。國際貨幣基金組織（IMF）最新發布的「官方外匯儲備貨幣構成（COFER）」數據顯示，一季度人民幣外匯儲備總額為0.22萬億美元，實現連續五個季度的增長。

此外，人民幣在全球外匯儲備中的佔比也升至2.02%，創出新的歷史高點，這充分反映出國際投資者對於人民幣資產的日益青睞。

渣打銀行中國首席經濟學家丁爽此前預計，中國經濟有望在第二季恢復正增長，6月官方製造業和非製造業 PMI 數據分別較前值上升 0.3 和 0.8 個百分點，顯示了中國經濟運行正持續加速，且隨著主要貿易夥伴陸續重啟經濟，外需下滑勢頭趨緩，服務業也將緊跟製造業復甦腳步。

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責任編輯：游昊雲