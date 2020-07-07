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【華為5G】英是否封殺華為5G本月22日前揭曉  約翰遜再表態

經濟脈搏 10:58 2020/07/07

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【華為5G】英是否封殺華為5G本月22日前揭曉  約翰遜再表態

中英關係港區國安法惡化，英國是否採用華為5G技術出現變數。英國首相約翰遜重申，會審慎考慮是否讓華為參與英國5G網絡建設：有英國內閣大臣透露，英國對華為的政策，會在本月22日前揭曉。

約翰遜表示，不想看到英國因為採用高風險供應商而受到任何損害，所以必需要小心處理，正在審慎考慮華為在英國5G網絡建設中的角色。

約翰遜：審慎考慮是否讓華為參與5G建設

他又說，政府必需同時在技術上提出正確的解決方法，確保可以持續提供英國所需的網絡服務。

【華為5G】英國對華為態度又轉軚？傳准華為在劍橋設芯片中心

【華為5G】英擬今年內淘汰華為5G設備　因美封殺增風險

英國數碼、文化、媒體及體育大臣杜永敦（Oliver Dowden）周一表示，雖然1月批准中國電訊設備製造商華為有限度參與5G網絡建設，但這決定並非不可改變，政府會於本22日國會放暑假前公佈最新決定。

約翰遜政府1月曾決定讓「高危供應商」華為參與5G網路中「非敏感部份」建設，但新冠肺炎疫情加上中方推出「港區國安法」，令中英關係變得緊張，有指約翰遜對華為態度因此生變。

多家媒體稍早前報道，約翰遜要求最遲2023年將華為建設英國5G網絡的參與程度降至零。

英媒：美國封殺令下　華為產品潛在更大風險

其中，英國《每日電訊報》報道，英國國家安全機關政府通訊總部（GCHQ）向首相呈交的報告，結論是美國對華為的新制裁措施，包括禁止華為使用依賴美國知識產權的技術，將迫使華為使用不獲信任的技術，導致英國無法控制有關風險。

【港區國安法】反制國安法第二招？約翰遜暗示或報復華為5G

【華為5G】英首相改變口徑 首稱華為是「潛在敵國供應商」

英方正在制訂計劃，在短短六個月內就要在5G網絡停止安裝新的華為設備，並要加快拆除已安裝的裝置。

中國駐英國大使劉曉明周一指，採用華為設備符合英國利益，警告英國政府如果排斥華為，將會向外國企業發出非常壞的訊息，損害英國開放、自由、友善和透明營商環境的形象。

【中美5G角力】CNN：美欲斷晶片供應　華為5G設備生產明年恐停頓？

【華為5G】華為中興被美國列作國家安全威脅 英國稱最終不會用華為5G

【華為5G】白宮據報擬促私企收購愛立信諾基亞 抗衡華為

【中美5G角力】美擬資助多國購非華為5G設備 或參與台積電設廠融資

責任編輯：鄧國強

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【港區國安法】跟進最新消息，各方反應

 

 

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