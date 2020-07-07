【中國經濟】李克強貴州考察：看到很多閒置廠房 籲多聘農民工

總理李克強昨日（7月6日）到貴州銅仁考察一間公司，提到他沿途看到很多閒置的廠房，政府可支持企業利用，擴大生產，又呼籲多聘請農民工。

據中國政府網，李克強昨在貴州銅仁考察倍易通科技有限公司時稱，「我沿途看到很多閒置的廠房，政府完全可以支持企業利用起來，進一步擴大生產。要多招一些當地的農民工兄弟姐妹」。

支持企業擴大生產

該公司為銅仁從深圳重點引進的智能終端龍頭企業，現有員工2000多人，其中今年全面復工復產後，新招返鄉農民工1592人。李克強得知該企業還將進一步擴產增員，馬上為當地政府和這家企業「搭橋」，鼓勵他們多招當地農民工；又稱讚該企業「辦了件好事」，既給當地農民工就業機會，也降低生產成本，是「雙贏」。

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有就業崗位就有未來

李克強稱，只要有就業崗位就有未來，就有致富的機會。政府時刻要堅持民生為本，而保障民生，不光要靠政府和企業創造更多機會，同樣重要的是「民生在勤」，要靠勞動者辛勤付出。

他說，貴州人吃苦耐勞肯學習，有這樣的勤勞作支撐，有更好的營商環境為企業作保障，「保就業、保民生就更有底氣」。

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另外，近期南方水災，李克強昨到貴州銅仁江口縣壩盤鎮掛扣村，考察脫貧攻堅和防汛救災安置等情況。他稱，貴州脫貧任務很重，但取得的成效顯著。當前要不折不扣完成好脫貧任務，又要切實做好防汛救災安置工作，防止因災返貧。

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