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【BNO】中方反制BNO授居英權？英首相府：望中方遵守國際法（有片）

國情動向 10:59 2020/07/07

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【BNO】中方暗示阻BNO授居英權？英首相府：望中方遵守國際法（有片）

港區國安法的訂立演變為激烈中英角力，英國宣布擴大香港人持有BNO的權利，讓港人最快6年可入籍英國，中國駐英大使劉曉明重申此方此舉干預中國內政，表明會反制。英國首相發言人及外相先後回應方批評，稱希望中方遵守國際法。

劉曉明在一場網上記者會表示，英國倘向香港人提供英國國籍，是「嚴重干預中國內部事務」，踐踏國際關係。他強調，英國一旦公布入籍詳情後，中國將決定如何回應，期望英方重新考慮立場。

劉曉明：期望英方重新考慮立場

劉曉明又指出，英方對港區國安法的的指控，是不負責任的言論、是無端指控。「香港已經不再是英國的殖民地，而是中國的一部份，中國將禁止任何外部干擾手段」。

【BNO】移民英國變低端人口？央視：BNO港人或要搬磚維生

【BNO】英智庫：倘有百萬BNO港人移居 為英國注3800億經濟效益

對於英國政府據報計劃在國內的5G網絡建設中，逐步淘汰中國電訊設備生產商華為的技術。

劉曉明稱，中方視英國為朋友，期望中英可更進一步發展，這完全取決於雙方，如英國將中國視為敵對國家，將需承擔後果，包括影響中國對英國的投資」，

英國首相約翰遜（Boris Johnson）發言人接受外媒查詢，回應中方可能報復BNO擴權。「我們已經確定了將為BNO持有人提供什麼，我們希望中國明白遵守國際法的重要性」，發言人說。

英外相否認「嚴重干預中國內部事務」

發言人還重申，英國為什麼幫助港人移民，因為「頒布並實施港區國安法是對《（中英聯合聲明》的明顯和嚴重違反，違反了香港的高度自治」。

【BNO】港人倘用BNO獲居英權　梁振英倡褫奪中國國籍

【BNO】譚耀宗稱BNO不只是英國內政　一文看爭議來龍去脈　

英國外交大臣藍韜文（Dominic Raab）當地時間6日也反駁中方，否認英國「嚴重干預中國內部事務」，指中國不受限制簽署《中英聯合聲明》，保障港人擁有自由。

他認為，重點是信任問題，並指全球很多國家都問一個問題，就是中國是否有履行國際義務。

藍韜文同日於國會公布違反人權人士的制裁名單，但未有將任何中國官員列入名單。

【國安法．BNO】華駐英使館斥改BNO安排　違背承諾和國際法

【BNO懶人包】港人坐6年BNO「移民監」 在英國有和沒有什麼社會福利？

劉曉明記者會視頻：

一國兩制 移民 人權 內政 外交 5G 約翰遜 港區國安法 國際法 國安法

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