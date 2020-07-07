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【A股急升】滬指午後續升1.7% 創業板指升4%（不斷更新）

經濟脈搏 13:54 2020/07/07

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在憧憬經濟復甦、外資持續流入之下，A股延續上日漲勢，已連續第六日上升。本網將不斷直播更新A股最新市況。

【13:50】創業板指升幅擴大至4%，報2630.9點。滬指現升1.68%，滬深兩市成交額突破1.3萬億元（人民幣，下同）。

【13:15】午後指數持續活躍，滬指午後升幅擴大至2%，深成指升幅擴大至逾3.5%，創業板指現升3.9%。白酒股造好，貴州茅台（滬：600519）午後升逾7%，股價突破1700元，再創歷史新高，今年以來累漲超45%。

【13:02】外資持續流入A股，午後凈流入達逾100億元，已連續4個交易日超過百億元。

【11:30】滬指早盤曾突破3400點大關，隨後在券商、銀行、煤炭板塊回落的影響下，漲幅有所收窄。截至午間收盤，滬指報3376.79點，升1.3%，深成指報13309.48點，升2.84%。創業板報2612點，大升3.27%。

兩市成交繼續放大，半日已達1.08萬億。北向資金繼續大幅淨流入，半日合計95.14億元，其中滬股通淨買入45.88億元，深股通淨買入49.25億元。

盤面上，券商股集體回調，白酒股再度走強，科技股亦走強，市場總體輪動加速，個股漲多跌少。

【10:09】兩市再度雙雙高開，滬指早盤繼續破頂，最多升75點至3407點，深成指最多升334點至13275點。

【A股急升】A股牛市已至？專家︰關鍵還看三大指標

【聚焦人幣】經濟反彈情緒升溫 離岸人民幣曾收復7算刷3個多月新高

值得注意，內地證券報《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》齊發文提醒股市風險，其中《證券時報》文章指，上市公司應珍惜良好的資本市場環境，誠信經營，積極回報投資者，切不可在市場熱潮中迷失自我，重犯幾年前的錯誤。投資者特別是中小投資者千萬不要好了傷疤忘了痛，放棄一夜暴富心態，準確評估風險承受能力，心中常記「風險」二字。

《證券日報》評論文章則指，儘管從資金面和市場面來看，滬深股市走向牛市似乎是一個不爭的事實。但文章提醒，面對當下漲勢兇猛的市場，投資者仍應保持一絲理性。

文章指，今年下半年的股市，會是一個結構性的牛市，是一個估值修復與估值成長的牛市，而不是一個全面性的牛市。因為受疫情影響，很多上市公司的業績增長會受到衝擊。在「全面牛」之聲喧囂之下，中小投資者還是應該做好功課，認真研判上市公司的基本面，以期獲得較好的投資回報。

對於券商股近期大升，《中國證券報》引述基金等機構認為，隨著牛市邏輯的演繹，券商股的表現或將趨於平均，部分階段性急漲但又缺乏堅實業績支撐的個股，後期或有調整的可能。

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責任編輯：蒯宇澄　游昊雲

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