【A股急升】滬指續升1.3% 兩市成交再破萬億元（不斷更新）

在内媒集體唱好進入牛市下，A股延續上日強勢，已連續第六日上升。本網將不斷直播更新A股最新市況。

【11:30】滬指早盤曾突破3400點大關，隨後在券商、銀行、煤炭板塊回落的影響下，漲幅有所收窄。截至午間收盤，滬指報3376.79點，升1.3%，深成指報13309.48點，升2.84%。創業板報2612點，升3.27%。

兩市成交繼續放大，半日已達1.08萬億元（人民幣，下同）。北向資金繼續大幅淨流入，半日合計95.14億元，其中滬股通淨買入45.88億元，深股通淨買入49.25億元。

盤面上，券商股集體回調，白酒股再度走強，科技股亦走強，市場總體輪動加速，個股漲多跌少。

【10:09】兩市再度雙雙高開，滬指早盤繼續破頂，最多升75點至3407點，深成指最多升334點至13275點。

值得注意，内媒今日紛紛唱好A股，其中《證券時報》更將市況與2015年的A股大牛市相提並論，指兩者有相似之處。

報道指，首先，兩輪行情節奏類似。在大藍籌上漲前，市場經歷了一波成長牛。2012年底到2014年底，創業板指上漲150%左右；而從2018年底至今年7月1日，創業板指上漲約110%，可以說成長牛都持續了近兩年時間，才開始爆發一輪全面牛。這兩段行情又都有一個相似的周期背景，即4G引發的移動互聯周期和即將到來的5G周期。前述之周期驅動是開啟一輪大牛市的重要條件之一。

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其次是改革驅動，2014年底券商股行情的觸發點是降息，這一波也始於再貼現、再貸款利率下行。但其根本還是改革帶來了券商的大幅擴表，以中信證券為例，其總資產由2012年的1685億元增長至2014年的4796億元。

這一波也不例外，2019年，資本市場改革大手筆頻出，券商資產規模也出現較大幅度增長，目前中信證券等龍頭券商的總資產體量已遠高於2015年。此外，兩波行情皆有定向增發等政策放鬆，這有利於上市公司外延式擴張和資產負債表優化。

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第三，從估值結構來看，市場風格板塊估值結構可類比2014年11月。方正證券策略首席分析師胡國鵬表示，歷史上較為極端的估值分化出現之後，均有低估值個股的上漲行情，如2014年11月和2018年2月。截至今年二季度末，市場估值風格的背離相當明顯，且同2014年11月的估值分位結構較為相似，即成長股處於高估值分位、金融股處於低估值分位。

不過，航長投資期權基金經理張引弓表示，從歷史經驗來看，隱含波動率上漲然後再下降是一個緩慢長期的過程。因此未來一段時間內，市場波動率加大的可能性在增加。

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責任編輯：游昊雲、蒯宇澄

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