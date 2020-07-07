【中美角力】正考慮對華行政命令 特朗普轟中國對美造成巨大傷害

中美關係持續緊張，美國總統特朗普周一（7月6日）再以「中國病毒」形容新型冠狀病毒外，又繼續在Twitter炮轟中國，批評中國對美國及世界其他國家造成巨大傷害。據白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows），特朗普正準備發布針對中國、製造業、移民等行政命令。

正值中美因新冠肺炎疫情及香港問題而關係緊張升級，梅多斯接受霍士新聞訪問時稱，有很多行政命令，正在研究如何確保解決中國問題，又如何從海外帶回製造業以確保美國工人得到支持。他又表示，將研究與移民、處方藥價格有關的許多問題。但他未透露何時發布這些命令，亦沒有提供更多細節。

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梅多斯表態不久後，特朗普就在Twitter發布前述批評中國的帖文。

另外，美國國務卿蓬佩奧在Twitter表示，嚴厲的《港區國安法》墨水都未完全乾透，香港政府就正移除圖書館的書籍，禁止政治口號，要求對學校審查，他說稱，美國譴責這些對港人自由及權利的「奧威爾式」侵犯行為。

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