【中印衝突】禁用中國APP後 印度再審查50項中國投資 或推遲獲批

中印衝突仍未平息，繼印度禁止包括wechat（微信）、tiktok（抖音）在內的50多款中國App（手機應用程式）後，有消息指，印度正根據新政審查約50項涉及中國公司的投資提案。新規本為遏制疫情期間的收購，然而因應雙方邊境衝突，印度可能會進一步推遲中國的投資項目獲批。

中資現有和計劃投資超260億美元

據路透社報道，根據印度今年4月宣布的新規定，所有鄰國實體的投資，無論是新投資還是追加投資，都需得到印度政府批准，中國是這些投資者中最大的。新規招致中國投資者和北京方面的批評，它們稱這項政策帶有歧視性。

新的投資規則旨在遏制新冠疫情期間的「機會主義」收購。然而，業內高管表示，自上月兩國在有爭議的邊界發生衝突、導致20名印度士兵喪生以來，兩國關係惡化，可能會進一步推遲投資項目獲批。

當被問及邊界衝突以來對投資申請的影響時，印度政府駐新德里的一名高級官員說，「需要各種審批。我們比人們想像的要謹慎一些。」

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這名官員和另外兩名消息人士稱，自新規實施以來，已有40至50份涉及中國投資者的投資申請提交，目前正在審查中。出於保密考慮，消息人士拒絕透露哪些公司的投資正在等待審批。

研究機構Brookings今年3月表示，中國企業在印度現有和計劃的投資超過260億美元。

中印邊境僵局最新進展是，雙方外長已於周日晚通電話，就緩和兩國邊界事態達成積極共識，雙方同意盡快完成雙方一線部隊脫離接觸進程。

責任編輯：尹航

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