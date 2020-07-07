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【BNO】林鄭：英方如改變BNO旅遊證件性質　國家會認真處理

國情動向 13:55 2020/07/07

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【BNO】林鄭：英方如改變BNO旅遊證件性質　國家會認真處理

港區國安法訂立，演變為激烈中英角力，約翰遜政府稱要擴大BNO權利，為合資格香港人提供入籍英國途徑。香港行政長官林鄭月娥指出，BNO僅旅遊證件，若英國單方面改變情況，相信國家會認真處理。

林鄭月娥出席行政會議前，回應記者提問時，不點名批評有數個西方國家對港區國安法表達了很多意見。

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她認為，這不符合國與國之間的尊重，事實上，國安立法是中國內部事務，做法合憲、合法、合情、合理。

唔明白有一啲西方國家會採取咁投入嘅態度，香港的立法已經等了23年。

林鄭又表示，留意到有文章「說漏了嘴」，這些回應的出現是因為「中國崛起」（the rise of China）。

林鄭：BNO只是旅遊證件

被問及如何回應英國計劃中的BNO新政，林鄭月娥稱，香港回歸時已對BNO作出特殊處理，BNO只是旅遊證件，持有BNO的市民亦享有申請回鄉證等便利。「英國如果單方面改變BNO的安排，相信國家會認真回應及處理」。

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林鄭指，由於有關BNO的問題現階段仍是仍在談論階段，她並不掌握具體資訊，因此會留待英國有實際措施後，再評估其對香港影響及如何回應。

中國駐英大使暗示反制

港區國安法的訂立演變為激烈中英角力，英國宣布擴大香港人持有BNO的權利，讓港人最快6年可入籍英國，中國駐英大使劉曉明重申此方此舉干預中國內政，表明會反制。

劉曉明在一場網上記者會表示，英國倘向香港人提供英國國籍，是「嚴重干預中國內部事務」，踐踏國際關係。他強調，英國一旦公布入籍詳情後，中國將決定如何回應，期望英方重新考慮立場。

劉曉明稱，中方視英國為朋友，期望中英可更進一步發展，這完全取決於雙方，如英國將中國視為敵對國家，將需承擔後果，包括影響中國對英國的投資。

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責任編輯：鄧國強

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