【中美貿易協議】劉鶴及萊特希澤或下月通電話　評估貿協執行情況

中美關係持續緊張之際，《華爾街日報》引述消息指，美國貿易代表萊特希澤和以中國國務院副總理劉鶴，計劃在下月中旬通電話，以評估中美貿易協議的執行情況。

目前，由於中國在履行第一階段貿易協議中的承諾方面表現落後，美國商界領袖擔心兩國之間不斷加深的敵意可能會進一步破壞商業關係。

美商界促中國增購美商品 兌現承諾

以美國商會(U.S. Chamber of Commerce)為首的超過40個行業協會去信美國財長姆欽、萊特希澤和劉鶴，敦促中美經貿官員努力落實兩國首階段貿易協議中、有關中國增加購買美國貨的承諾。

美國商會執行副總裁兼國際事務部主管薄邁倫(Myron Brilliant)表示：「我們希望表達對第一階段貿易協議的支持，並強調該協議迫切需要全面落實。」他說道：「商界希望避免日益緊張的雙邊關係危及這份協議。」

信函中敦促中國政府機構和國有企業「發揮帶頭作用，增加對美國出口產品的採購」，如飛機、石油產品和天然氣。

信中還呼籲中國取消一些非關稅壁壘來增加從美國的進口。比如，該信稱中國應取消醫療設備的本土採購政策，並避免在醫療設備帶量採購體系下大幅壓低價格。該信還建議，中國應加快創新藥物的上市審批，同時更好地保護藥品專利。

中國採購進度距離目標還很遙遠

根據中美貿易協議，中國承諾兩年內將對美國農產品以及工業製成品、能源和服務的採購規模擴大2000億美元，這將是自2001年中國加入世貿以來最快速、最持續的採購。

雖然中國最近已加大了對美國產雞爪、豬肉等農產品的採購力度，但距離實現協議中制定的目標還很遙遠，部分原因是疫情期間需求減少。彼得森國際經濟研究所的高級研究員兼貿易問題專家鮑恩(Chad Bown)表示，截至5月份，中國對協議中所有約定商品的採購額總計達到269億美元，僅實現了今年迄今目標的45%左右。

鮑恩的計算顯示，在中國的各項採購中，製成品採購已完成今年迄今目標的56%；農產品的近期採購量雖然有所增加，但今年迄今目標的完成比例僅有39%，而能源採購目標則只履行了區區18%。

中美兩國關係近期因新型冠狀病毒疫情和香港問題轉趨緊張，美國白宮幕僚長梅多斯(Mark Meadows)較早時表示，總統特朗普可能發出針對中國的行政命令。

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責任編輯：蒯宇澄

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