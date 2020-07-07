【中美角力】調查：6成中國學者認為美國對華發動「新冷戰」 籲丟幻想迎挑戰

中美關係近年急轉直下，內地最新一項調查顯示，逾6成中國學者認為，美國在對華發動「新冷戰」，呼籲中國要丟掉幻想，面對現實並迎接挑戰。有學者提到，中美陷入「修昔底德陷阱」的可能性在增加。不過，大多數受訪者認為中美不會回到美蘇那樣的狀態。逾7成受訪學者相信，美國不能遏制中國發展，但強調中國要不犯戰略性錯誤，繼續深化改革和開放，不走過去封閉的老路。

中國人民大學重陽金融研究院中美人文交流課題組，今日發布問卷調查報告，電話問卷調查了中國100名學者。結果顯示，62%中國學者認為，美國在對華發動「新冷戰」，35%受訪者則否定。也有學者提出，中美更多是一種「涼戰」。

中國社科院美國研究所研究員劉衛東認為，「中美關係回不到從前」已成中國學者普遍共識，至於美國對華政策，越來越多看法是「對抗」和「遏制」，有人還用上新詞「規鎖（confinement）」。

美國對華戰略與「冷戰」內涵一致 中國須不走封閉老路

他稱，中國應對美國放棄幻想，原因有三，一是美國政界沒有對中國說公道話，以前是不懂不知，現在是不想不敢；二是美國對華政策得寸進尺，毫無收斂；三是美國為壓制中國願意接受「雙輸」局面，哪怕美國有損失也會接受。

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他表示，「冷戰」原指美蘇對抗，現在美國試圖組織反華陣線，但中國沒有反美陣線，跟「冷戰」原意不一樣。現在「新冷戰」沒有統一的概念，但美國對華戰略壓制、政治詆毀、經濟脫鉤、社會切割、外交對抗、安全圍堵等做法和「冷戰」內涵一致，故被認為是「新冷戰」。

不過，針對「美蘇那樣狀態的新冷戰是否可能」，82%中國學者都否認，只有13%中國學者認為，中美有可能會進入美蘇冷戰格局。

國務院發展研究中心世界發展研究所研究員丁一凡認為，中美無法用當年遏制方法來切斷聯繫。中美是全球最重要貿易夥伴，利益互相交織，美企在華盈利甚至超過在美國市場的盈利，不會允許中美走向「脫鉤」。而美國部分政客大大高估美國的資本、技術能量，美國在美蘇對抗期間的資本、技術壓倒性優勢，現已不復存在。

調查顯示，90%學者認為，中國能處理好美國對華的「新冷戰」攻勢，僅6%學者相對悲觀態度。

另外，76%的中國學者認為，美國不能遏制住中國的發展。很多學者強調，只要中國不犯戰略性錯誤，繼續深化改革和開放，不走過去封閉的老路，美國將無法遏制中國的發展。19%受訪者認為，美國能夠遏制中國崛起，但強調美國對華遏制是局部。大部分學者認為，只要中國不犯顛覆性錯誤，中國的崛起勢不可擋。

能否跳出「修昔底德陷阱」？

對於中美能否最終跳出「修昔底德陷阱」（即既有霸主面對新興強權的挑戰多以戰爭告終），58%的中國學者認為能跳出，27%認為不能跳，其他15%不確定的學者大多也相對悲觀。

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對外經貿大學WTO研究院院長屠新泉認為，中美陷入「修昔底德陷阱」可能性在增加，主要原因是在美國看來，美中關係的共同基礎在逐一消失，故對華戰略有誤解誤判。

他指出，中國始終不認為有意圖挑戰美國的霸權或領導地位，但現實來看，雙方話語體系有巨大差異，無法相互理解信任。這不意味著中美會立刻完全脫鉤，畢竟雙方經濟聯繫非常密切，但雙方事實上已在貿易、科技、外交等領域發生了1972年以來最嚴重的衝突，而且可以預見這種衝突將持續升級和擴展。

上海國際問題研究院副研究員劉宗義認為，美方想與中國脫鉤非常困難，中國沒有與西方陷入價值觀和意識形態的對抗。中國應對美國「新冷戰」最主要的途徑應是經濟發展，推動新型全球化，一是聚焦國內經濟進一步開放，二是「一帶一路」有更深入的合作。

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