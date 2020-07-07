▲ 【A股急升】央視新聞聯播用1分12秒唱好A股 揭秘大漲原因

A股連日急升，滬深今天開市100分鐘的成交已破萬億元人民幣。而中央電視台昨天晚上7時的《新聞聯播》，用了1分12秒報道A股周一狂飆6%的「牛氣」

新聞聯播周一（6日）報道了A股市場當天亮眼表現，報道時長約1分12秒；其中提到，周一滬深指數高開高走，單邊上行，滬指漲近6%，創兩年半新高，兩市成交量逾1.5萬億元人民幣，逾200只個股漲停。

疑似牛氣兩大原因：疫情防控得力 經濟復蘇

專家認爲，中國出色的疫情防控能力和疫情防控成績是中國經濟復蘇和股市上漲的最大動能。

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國泰君安證券首席宏觀分析師高瑞東在接受新聞聯播採訪時說：

我們看到一季度經濟受到疫情衝擊嚴重，但政府迅速推出了一系列積極有爲的財政政策和靈活適度的貨幣政策，使得我們現在主要的經濟指標迅速回暖，所以近期能夠反映經濟基本面的大金融和大周期的板塊表現亮眼。

中國不斷的開放以及推出創業板註冊制，使得投資者對于中國經濟以及市場的信心不斷增強。

這並非A股在2020年首次登上新聞聯播節目。

此前的2月6日晚間，A股分兩節登上央視《新聞聯播》節目，內容時長分別爲1分15秒和1分50秒，合計報道時長達到3分05秒。當天提到，國家當局以財政、貨幣、金融等政策，保證疫情期間資本市場平穩運行。