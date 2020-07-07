【中國經濟】李克強提工廠空置　中國實際失業情況有幾嚴峻？

國務院總理李克強6日到貴州銅仁考察一間公司，提到他沿途看到很多閒置的廠房，政府可支持企業利用，擴大生產，又呼籲多聘請農民工。事實上，李克強不止一次提到農民工就業，早前他還提出鼓勵發展地攤經濟。李克強的多次提醒也讓外界關注，實際失業情況會否比官方公布的更加嚴峻。

5月城鎮調查失業率5.9% 仍有三方面壓力

據國家統計局公布，內地5月城鎮調查失業率為5.9%，比4月下降0.1個百分點，這得益於疫情漸受控，生產運行趨於正常。以官方公布的5.9%的失業率來看，已經達到今年政府工作報告的要求——城鎮調查失業率6%左右。

但官方也指出，就業壓力仍不容忽視，一是就業總量壓力較大。受疫情影響，企業生產經營困難突出，招聘用工需求下降。

早前也多有報道指，東莞、寧波等外向型城市，外貿訂單紛紛被推遲或取消。工廠一停擺，工人就失業。

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二是就業不充分現象較為明顯。5月份，約1.2%的就業人員處於在職未就業狀態，高於往年正常水平；企業就業人員周平均工作時間比上年同期減少0.2小時。

三是大學生等重點群體就業壓力仍大。今年高校畢業生規模達到874萬，創歷史新高。

數據顯示，畢業生報考研究所人數增幅高達16.3%，也側面印證就業形勢的艱難，寧願在學校待多幾年。

不利因素未減 失業能否緩解暫未知

實際上，李克強多次在各種場合提及就業問題。6月初，他在山東考察時到訪當地一個攤位，強調「地攤經濟、小店經濟」是就業崗位的重要來源，是中國的生機。隨後，多地曾短暫掀起一陣「地攤熱」。有學者初步估算，這種經濟模式，至少可撐出約5,000萬人的就業，減少部分社會及經濟問題。

此外，李克強還在國務院常務會議上多次提到，要做好「六穩」、「六保」，部署加大對貧困人口、低保人員和失業人員的幫扶保障力度。

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即便有中央的政策關注，但令內地經濟和民生重挫的一系列負面因素，並沒有消失。首先是疫情仍在內地和國外蔓延，其次中國國際環境更加棘手，首當其衝的就是工廠訂單，因此失業問題能否得到舒緩仍需觀望。

本報記者：尹航

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