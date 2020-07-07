【A股急升】為何内地股市叫A股？一文看懂6個内地股市小知識

近日内地股市持續強勢，吸引很多投資新手希望投資内地股市。究竟A股是什麽？其市值又是多少？香港投資者可怎樣投資内地股市？文章歸納了幾個關於A股的問題。

1）A股是什麽？為何内地股市叫A股？

- A股的正式名稱是人民幣普通股票，即由中國註冊公司發行，在境內上市，以人民幣標明面值，供境內的個人和機構以人民幣交易和認購的股票

- 在内地股市開啓時，已有國有股、法人股、流通股3種名頭，之後為了區分針對國內投資人的A股，和針對國外投資人的B股，以及針對香港上市的部分股權H股，只好給予内地股市一個統稱：A股

2）滬深兩市的市值是多少？A股有何特點？

- 兩市總市值已突破10萬億（人民幣，下同）

- A股散戶投資者佔比99%，普遍月收入不到5000元

- 投資者以男性為主，投資經驗不高近九成都是短線狙擊手，主力經濟活躍省的工薪階層參與度高

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3）A股的歷史表現如何？

- 上證綜合指數誕生在1990年12月19日，以該日100點為基數開始運算，到年底已是293點。而到今日中午收市，指數已升超過33倍至3376.79點

- 上證綜合指數的歷史高位為2015年的5178點，不過當年6月份牛市迅速掉頭，上證指數直落至3373點，隨後開啟為期兩個月的震蕩下跌模式。隨著配資盤的清理完成，内地股市才重新回到正軌

4）香港投資者應如何買A股？

- 有興趣投資中國股市的香港投資者，必要了解滬港通及深港通。香港投資者「北向」買入深滬股票的機制，稱為滬股通與深股通

- 滬股通：於2014年推出，讓投資者經香港證券行，直接買入於上海上市的逾550隻合資格滬股通股票，現時每日額度為130億元

- 深股通：於2016年推出，讓投資者經香港證券行，直接買入於深圳上市的超過850隻合資格深股通股票，現時每日額度為130億元

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5）A股在哪裏交易？買賣時間如何？

- A股在上海證券交易所及深圳證券交易所上市

- 深圳證券交易所及上海證券交易所每日買賣時段如下：

開盤集合競價時段：09:15－09:25

連續競價時段（早市）：09:30－11:30

連續競價時段（午市）13:00－14:57

收盤集合競價時段：14:57－15:00

6）買A股有何需留意事項？

- 買賣A股均以人民幣交收，故投資者須在戶口存備人民幣，多間證券行均提供網上兌換服務

- 股票的交易單位為「股」，100股=1手，委托買入數量必須為100股或其整數倍

- 證券交易所規定一個A股市場的股票一天的漲跌幅度為±10%

- A股實行T+1交易模式，即當日賣的股票，只能於下一個交易日或之後沽出，不能像港股般作「即日鮮」買賣

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責任編輯：游昊雲