【港區國安法】會否交出用戶數據？一文看憧FB Twitter Google怎回應國安法

港區國安法正式實施,國際互聯網巨企紛紛審視如何應對。包括Google、Facebook和Twitter在內的部分科技公司,已宣布暫停處理香港執法機構提出的用戶數據相關請求 。另一方面,TikTok將於幾日內撤出香港市場。

據華爾街日報報道,外國企業常常表示,香港的資訊自由流通,是在香港選址的最重要因素之一。香港市民的互聯網使用率居世界前列:據諮詢公司We Are Social,約91%的人口使用互聯網,16歲至64歲的互聯網用戶中有98%使用社交媒體或即時通訊應用。

Facebook通常會與執法部門合作,以遵守運營所在地的法律。但Facebook表示在對人權問題進行評估時,已暫停與香港當局共享用戶數據。

Facebook:「我們認為言論自由是一項基本人權,支持人們在不必擔心自身安全或其他後果的情況下表達自己觀點的權利。」Twitter和Google:國安法生效後,已立即暫停對香港政府所有數據和資訊請求的處理。

Telegram:在就香港當前的政治變化達成國際共識之前,不打算處理與其香港用戶有關的任何數據請求。

微軟:正在評估新法,目前暫停對此類數據請求的回應。該公司表示,「通常只收到來自香港當局的較少的要求,但在我們評估之際,我們暫停了對這些要求的回覆。」

Zoom:正積極監察有關香港的情況,「包括美國政府的任何潛在指引」(including any potential guidance from the US government)。

LinkedIn:正評估新的港版國安法,會暫停回應來自香港執法部門的要求。

