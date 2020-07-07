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【A股急升】高盛：A股未來3個月內料升15% 維持增持看法

經濟脈搏 16:16 2020/07/07

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投行高盛周二發表報告稱，中國經濟強勁復甦、疫情再爆發風險受控、有利的宏觀政策等多項因素支持近期A股升勢，預期未來一至三個月上行空間可達15%；但從基本因素考慮，未來12個月的回報率將與現水平持平。

該行對滬深300指數的12個月目標，從4100點上調至4600點。預料該指數或在3個月內達到5370，然後回落。又維持中國A股在亞太區的增持看法。

高盛表示，截至昨日（6日）為止，滬深300指數、MSCI中國及恆生指數自3月份的低位累積反彈了32%、37%和21%，重回牛市階段。

該行認為導致這波升幅的原因有多種，包括內地經濟正全面恢復運轉、疫情再爆發的風險得到控制令重啟經濟較為順利。在政策方面，過去幾個月通過貨幣工具及信貸政策緩解了金融狀況、企業盈利有改善趨勢、股票估值不高及散戶參與增加均有利股市上揚。

料半年後指數回落

高盛表示，由流動性驅動的股市上行空間的可能性不小，一旦實現其上升潛力可能很大。若將流動性驅動上升的案例平均回報作為近期目標，由目前水平起計三個月，股指升幅可達15%。

但報告稱，從歷史上看，受當前風險偏好及散戶參與水平推動下的6至12個月股市回報往往欠佳，該行推算未來12個月滬深300指數目標為4,600點，即與現水平大致持平。

滬深300指數周二盤中最多曾大漲近2.7%，收市漲幅收窄至0.6%，報4698.13點。

責任編輯：蒯宇澄

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