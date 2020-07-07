央視播英國人「被迫認罪」片段 英國監管機構擬懲處

曾在中國遭判刑入獄的英國私家偵探韓飛龍，早前向當局投訴，指中央電視台在英國播放他被迫認罪的片段，對他不公平及侵犯私隱。英國通訊管理局（Ofcom）周一（6日）裁定投訴成立，考慮懲處央視，其中可能包括罰款或吊銷廣播電視許可證。

曾任記者的韓飛龍，因涉及英國藥廠葛蘭素史克在中國行賄案被捕，2014年遭上海法院以非法獲取公民個人信息罪，判處2年半徒刑，其後獲減刑，2015年被中國驅逐出境。

綜合外媒報道，韓飛龍2018年向英國監管機關投訴，指央視分別在2013年和2014年於英國播放的兩段有關他的新聞片段，對他不公平及侵犯私穩。據了解，韓飛龍在被扣押期間，拍攝一段認罪片段。有外媒引述韓飛龍表示，他在接受電視採訪前「被下了藥」。

英監管機構 近期兩次作中國央媒不利裁決

Ofcom周一裁定，央視所播放韓飛龍在中國遭羈押的片段，「有可能明顯影響觀眾對他產生負面看法」，嚴重違反通訊管理局規定的行為準則，警告可能作出懲罰。

▲ 韓飛龍上央視畫面。

據Ofcom的報告，CGTN稱，對韓飛龍的採訪是在他本人同意下進行的，並稱韓飛龍是第一個在中國涉嫌侵犯數據私隱權的外國人，報道是基於公眾的強烈興趣。中國駐英國大使劉曉明周一在記者會被問裁決時稱，CGTN已對此作出反駁，並稱這一申訴沒有事實根據。英文縮寫是CCTV的央視，2016年12月31日在英國改名為中國環球電視網（CGTN），目前仍以相同執照在英國營運。

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值得注意，中英正因香港問題及華為5G而關係緊張。

韓飛龍表示，針對中共政府機構的法律行動很少見，認為這場勝利具有更重要的里程碑意義。Ofcom在5月曾裁定CGTN「偏頗」 報道香港抗議。

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